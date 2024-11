Giurato numero 2: trailer, cast e trama del nuovo film di Clint Eastwood

Il 14 novembre esce in sala Giurato numero 2, il nuovo attesissimo film di Clint Eastwood. Nonostante la polemica nata per la distribuzione del film, che doveva uscire direttamente in streaming su Max, il nuovo film di Eastwood sta ottenendo un notevole successo al botteghino, anche se la Warner Bros. ha deciso di non pubblicare i numeri effettivi.

Giurato numero 2 è il nuovo film del leggendario Clint Eastwood, che alla soglia dei 95 anni firma la regia di un’opera tanto attesa quanto ampiamente celebrata dalla critica. L’uscita in appena 50 sale selezionate negli Stati Uniti ha fatto discutere, in quanto secondo alcuni non renderebbe il meritato omaggio a un’artista del calibro (44, ovvio) di Clint Eastwood. Ancora una volta, come evidenziato da più esperti del settore, esiste un reale problema circa la distribuzione in sala e quella in streaming.

Al di sopra di ogni polemica, però, c’è il fatto che Giurato numero 2 sta incassando molto bene, anche se non sono disponibili dati concreti. È probabile che parte di questo successo sia anche dovuto alla recente decisione della Warner di concedere al film una “piccola campagna pubblicitaria” in vista della stagione dei premi. Si fa naturalmente riferimento agli Oscar nel 2025.

Il pubblico italiano ora aspetta l’uscita in sala, per gustarsi quello che forse, tra speculazioni e teorie varie, potrebbe essere l’ultimo film di Eastwood. Sarà davvero così? Il film esce in sala il 14 novembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Giurato numero 2: trama e trailer del film

La storia raccontata nel film è quella di Justin Kemp, un padre di famiglia che presta servizio come giurato durante un importante processo per omicidio.

Durante l’udienza, però, Kemp si rende conto di essere stato lui a uccidere la vittima, investita da un’auto in corsa. Da giurato, e direttamente coinvolto nell’omicidio, Kemp si ritrova a dover combattere con un terribile dilemma morale, intenzionato a voler salvare l’imputato a tutti i costi.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 14 novembre.

Giurato numero 2: il cast del film

L’attore Nicholas Hoult (The Menu, Renfield) interpreta il protagonista Justin Kemp. Nel cast del film spiccano attori di alto livello come: Toni Colette (Hereditary, Il sesto senso), J. K. Simmons (Whiplash, A proposito dei Ricardo), Chris Messina (Julie & Julia, Argo), Zoey Deutch (Arrivederci professore), Cedric Yarbrough (Speechless, BoJack Horseman), Gabriel Basso (The Night Agent, Elegia americana) e Leslie Bibb (La babysitter).

Nel cast troviamo anche Kiefer Sutherland (24, Identità violate) e la figlia del regista Francesca Eastwood (Wake Up – Il risveglio, Old).