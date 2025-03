Da “Uomini e Donne” a un intervento di liposuzione: così il volto del dating show ha catalizzato l’attenzione del gossip

È stato un periodo particolarmente intenso per il volto di Uomini e Donne, che su Instagram ha raccontato ciò che gli è accaduto. L’ex tronista, infatti, ha fatto sapere di essersi sottoposto a un intervento di liposuzione e ha voluto spiegare i motivi, smentendo chi sostiene che lo abbia fatto per mere esigenze estetiche.

L’ex agente di commercio bolognese, noto sul piccolo schermo dal 2014, anno in cui ha partecipato al Grande Fratello, ha aperto il suo cuore sui social e le sue parole sono diventate virali sul web. Si tratta di Andrea Cerioli, che, come sanno gli appassionati, a Uomini e Donne “è stato di casa”, avendo partecipato più di una volta.

Cerioli, infatti, è stato corteggiatore di Ramona Amodeo, poi tronista senza concludere il trono, visto che ha preferito non scegliere. Successivamente ha partecipato a Temptation Island come tentatore e infine è tornato a Uomini e Donne nel 2019, dove è stato colpito dalla corteggiatrice Arianna Cirrincione, sua attuale compagna, con la quale ha avuto una figlia. Andrea ha poi proseguito il suo percorso televisivo partecipando a L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

La confessione di Andrea Cerioli diventa virale

Andrea Cerioli sta facendo parlare di sé per aver confessato di essersi sottoposto a una liposuzione. L’intervento ha immediatamente suscitato polemiche tra chi crede che l’influencer lo abbia fatto solo per un eccesso di vanità. Ma è davvero così?

“Ho perso 26 chili in tre mesi quando sono stato naufrago a L’Isola dei Famosi nel 2021, poi ne ho ripresi 29 in un mese” – ha spiegato Cerioli, aggiungendo che, una volta rientrato in Italia, non ha avuto il tempo di praticare regolarmente attività fisica. “Non sono riuscito ad allenarmi: prima perché Arianna è rimasta incinta, poi ha partorito ed è nata la bambina… Non ho avuto il tempo di seguire un percorso. Ho dell’adipe localizzato che mi dà fastidio.”

Cerioli ha anche raccontato di aver sentito il bisogno di riprendere in mano la sua vita e di aver avuto problemi biliari che lo hanno portato alla rimozione della cistifellea. “Diciamo che ero arrivato al culmine: colesterolo e trigliceridi sballati. Pre e post liposuzione, il regime alimentare sano è fondamentale. Vorrei riuscire a fare più attività fisica, ma con Ally (la figlia Allegra, ndr) piccola, per ora è difficile ritagliarsi del tempo libero. Confido di riuscirci presto per dare il 100%. Nessuno regala niente, bisogna volersi bene. Al di là dell’estetica – che è soggettiva ed è la parte meno importante – è fondamentale cercare di stare in salute e impegnarsi per prendersi cura del proprio corpo. Anche perché ce lo porteremo dietro tutta la vita.”