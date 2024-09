Il caso Yara Gambirasio, i genitori contro la docuserie Netflix: “Esposto per violazione della privacy”

Nel contesto del tragico caso di Yara Gambirasio, emergono nuovi dettagli che riguardano il trattamento mediatico della vicenda. La madre di Yara, Maura Panarese, disperata per la scomparsa della figlia, lasciò numerosi messaggi sul cellulare della ragazza, tra cui uno toccante: “Amore, sono la mamma, dove sei?”. Questi messaggi, così come le intercettazioni delle telefonate della famiglia, sono stati trasmessi nella docuserie di Netflix “Il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio“.

L’uso delle intercettazioni nella docuserie

Nel corso dei giorni successivi alla scomparsa di Yara, le autorità misero sotto controllo il telefono della famiglia Gambirasio, sperando di raccogliere informazioni utili. Tuttavia, le intercettazioni non portarono a risultati concreti per l’indagine, se non la testimonianza del dolore dei genitori. Queste intercettazioni non vennero considerate rilevanti per il processo giudiziario, motivo per cui non furono inserite negli atti. Nonostante ciò, Netflix ha deciso di includere questi stralci nella docuserie, scatenando l’indignazione dei legali della famiglia Gambirasio.

La reazione della famiglia Gambirasio

Gli avvocati Andrea Pezzotta ed Enrico Pelillo, che rappresentano i Gambirasio, hanno espresso profonda indignazione per la scelta di Netflix. In un’intervista al settimanale Giallo, hanno dichiarato: “Siamo indignati. Faremo un esposto al Garante della Privacy: c’è stata un’incursione nella vita di questi genitori senza che ci fosse una reale necessità e senza chiedere alcuna autorizzazione”.

Intercettazioni inutili ai fini dell’inchiesta

Le intercettazioni trasmesse nella docuserie non furono considerate utili né rilevanti ai fini della ricostruzione giudiziaria del caso. Per questo motivo, non furono incluse nei processi e non hanno contribuito al verdetto finale. La loro trasmissione ha quindi sollevato dubbi sulla necessità e correttezza di esporre momenti così intimi della famiglia Gambirasio al grande pubblico.