Giuseppe è il protagonista indiscusso del trono over di Uomini e Donne: ecco cosa ha studiato e che lavoro fa il cavaliere.

La stagione in corso di Uomini e Donne sta regalando molta popolarità ai protagonisti del trono over tra cui ci sono diversi, nuovi cavalieri che non stanno facendo rimpiangere chi ha scelto di non partecipare più alla trasmissione come Diego Tavani, chi è dovuto andare via in seguito ad una segnalazione che ha fatto infuriare la redazione come Mario Cusitore o chi si è innamorato e ha scelto di vivere la relazione lontano dalle luci dei riflettori come Maurizio Rocchi.

In questo contesto, è diventato super popolare Giuseppe, il cavaliere che, in ogni puntata del dating show di canale 5, è al centro dello studio per confrontarsi con Sabrina, la dama che frequenta da diverse settimane e con cui non riesce ancora a trovare un punto d’incontro. L’immagine di Giuseppe che sta sfidando anche Gianni Sperti nel ballo sta scatenando la curiosità del pubblico che si chiede che lavoro faccia.

Giuseppe del trono over di Uomini e Donne: chi è e che lavoro svolge

Sin dal suo arrivo nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Giuseppe ha conquistato subito le attenzioni del pubblico con il suo sorriso e la sua sicurezza. Giuseppe ha 52 anni, è padre di tre figli di cui due ventenni e una bambina di 9 anni di nome Elisa. Giuseppe partecipa al trono over ritagliandosi del tempo tra lavoro e famiglia.

Oltre a fare il papà e a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi, infatti, Giuseppe lavora come fisioterapista e osteopata. Occupandosi del fisico dei propri pazienti, anche Giuseppe ha un aspetto molto curato che gli conferisce, così, molta sicurezza. Una sicurezza che gli ha permesso di sfidare anche Gianni Sperti nel ballo anche se, finora, ha perso tutte le sfide.

Per quanto riguarda il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, Giuseppe non ha mai concesso l’esclusiva a Sabrina mostrando interesse anche per altre dame, Agnese in primis. Sabrina, nonostante la mancata esclusiva, gli ha sempre concesso diverse possibilità continuando a frequentarlo.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Spugnaloni, nell’ultima registrazione, Sabrina e Giuseppe hanno litigato pesantemente e la dama ha anche annunciato di averlo bloccato ovunque chiudendo definitivamente il loro rapporto. Giuseppe, tuttavia, sta già frequentando un’altra dama del parterre non rinunciando, così, alla ricerca dell’amore.