Il monaco che vinse l’Apocalisse: trailer, cast e trama del film di Jordan River

Il 5 dicembre esce in sala Il monaco che vinse l’Apocalisse, un film diretto da Jordan River. La pellicola, una produzione italiana, si ispira liberamente alla storia dell’abate, filosofo e teologo Gioacchino Da Fiore, considerato una delle figure religiose più interessanti del Medioevo.

Al suo ingegno, combinato a una straordinaria umiltà, dobbiamo la suddivisione della storia dell’umanità in tre età associate alle figure della Trinità: quella del Padre, quella del Figlio e, infine, l’età dello Spirito Santo.

Il regista Jordan River è considerato un pioniere del cinema 3D in Italia, grazie soprattutto alla realizzazione nel 2012 di Apollineum 3D, il primo documentario tridimensionale italiano. Appassionato di questa specifica tecnologia, il regista ha pubblicato diversi scritti sul tema. Nel 2020 ha realizzato un documentario pluripremiato, Artemisia Gentileschi, pittrice guerriera, guadagnandosi anche una nomination ai David di Donatello. C’è dunque molta curiosità per il suo ultimo film, Il monaco che vinse l’Apocalisse, che uscirà nelle sale italiane il 5 dicembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Il monaco che vinse l’Apocalisse: trama e trailer del film

Alle porte della Quarta Crociata, nell’anno 1202, l’anziano abate Joachim sta trascorrendo quelle che sono le sue ultime ore di vita. Avvolto da una terribile oscurità calata sul mondo, l’abate inizia ad assistere a visioni oniriche, sperimentando nel sonno esperienze mistiche. Joachim rivela al suo discepolo eventi passati e futuri, disvelando il proprio dono nell’interpretare le sacre scritture come nessun altro aveva fatto prima.

L’abate inizia così a scrivere riguardo l’Apocalisse, intraprendendo un lungo e tortuoso viaggio di speranza che travalica la vita e si raccoglie attorno al concetto stesso di esistenza umana, alla forza dell’amore e a quella della ricerca del divino.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 5 dicembre.

Il monaco che vinse l’Apocalisse: il cast del film

La sceneggiatura del film, in collaborazione con il saggista e filosofo Andrea Tagliapietra, è affidata a Michela Albanese (Caravaggio, la potenza della luce). La sceneggiatrice aveva già collaborato in passato con il regista Jordan River, nella scrittura dei documentari Dance – The Audition (2019) e Artemisia Gentileschi, pittrice guerriera (2020).

Nel cast del film troviamo attori italiani e internazionali come Francesco Turbanti (Una questione privata, Diabolik – Chi sei?), che interpreta il ruolo di Joachim, Nikolay Moss (Time Is Up), Elisabetta Pellini (Un giorno perfetto, Corro da te), Yoon C. Joyce (Amore postatomico, Grosso guaio all’Esquilino – La leggenda del kung fu) e Bill Hutchens (The Human Centipede 2).