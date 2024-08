Il nuovo e lussuoso appartamento di Re Carlo a New York

Re Carlo aumenta il suo patrimonio immobiliare acquistando un lussuoso appartamento a New York: ecco il prezzo stellare.

La Royal Family inglese è sempre stata famosa per la passione per gli immobili. Il patrimonio di ciascun membro della famiglia è ingente e quello di Re Carlo ha un valore spropositato da quando, in seguito alla morte della Regina Elisabetta, è salito al trono. Con la morte della madre, il nuovo reggente ha ereditato un patrimonio di circa 42 miliardi di dollari composto da immobili del calibro di Buckingham Palace, il Castello di Windsor e la Torre di Londra.

A questi si aggiungono altri edifici come il Crown Estate, del valore di 17,5 miliardi di dollari. Re Carlo, tuttavia, non si accontenta del patrimonio immobiliare già in suo possesso al punto da averlo ampliato recentemente con un acquisto davvero stellare. Il padre di Harry e William, infatti, nonostante non sia ancora in grado di sostenere viaggi lunghi a causa del cancro da cui è stato colpito pochi mesi fa, avrebbe acquistato un appartamento a New York.

Quanto costa l’appartamento di New York acquistato da Re Carlo

Il primogenito della Regina Elisabetta è sempre stato molto attento all’ambiente, ma anche al proprio patrimonio evitando di sostenere spese inutili. Tuttavia, l’ultimo acquisto è stato ben ponderato dal Sovrano che, sebbene abbia speso una cifra considerevole, è sicuro di lasciare agli eredi un immobile che potrà essere utile in futuro. Come riporta il New York Post, infatti, Carlo ha acquistato un appartamento al 111 W. 57th St. della Billionaires’ Row di Manhattan.

Si tratta di un immobile di lusso del valore stellare di 6,63 milioni di dollari di circa 350 metri quadrati con vista su Central Park e con un arredamento rifinito nei minimi dettagli con ampi saloni, tre camere da letto e quattro bagni. Nell’appartamento c’è anche uno studio con un bagno privato e un soggiorno. La cucina, invece, è distaccata dal resto della casa ed è arredata con mobili costruiti su misura.

La camera da letto patronale presenta anche una vasta cabina armadio, probabilmente necessaria per contenere tutti gli abiti non solo del Sovrano ma anche della Regina Camilla che è solita accompagnare il marito in tutti i viaggi. Non mancano, poi, dettagli extra-lussuosi come la piscina privata con relative cabine per gli ospiti, la sauna, un centro fitness, un campo da tennis e una sala pranzo privata con annessa cucina.