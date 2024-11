Il Paradiso delle signore anticipazioni: Elvira è incinta? Cosa succederà

Dolce notizia nelle prossime puntate de Il paradiso della signore? Ecco cosa svelano le anticipazioni sulle nuove trame.

Le novità per i protagonisti de Il paradiso delle signore sono sempre all’ordine del giorno. Se, attualmente, al centro della trama c’è Marta che sta vivendo un momento molto difficile anche se a breve si lascerà travolgere dalla passione, nella puntata della soap opera di Raiuno in onda venerdì 15 novembre 2024, al centro della trama ci sarà una delle Veneri del negozio.

Occhi puntati, in particolare, su Elvira che comincerà ad accusare qualche malessere al punto da generare sospetti nelle colleghe e nelle persone che la conoscono. Quello di Elvira, infatti, non sarà un semplice malore perché tutti i sintomi porteranno a credere che possa essere incinta.

Il paradiso delle signore anticipazioni: cosa nasconde il malessere di Elvira

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 9 si concentrano su Elvira che continuerà a stare male ignorando tutti i segnali che le sta inviando il corpo. Di fronte al malessere della collega e alla sua testardaggine nel rivolgersi ad un medico, Mariella proverà a convincerla a valutare l’ipotesi che possa essere realmente incinta. Da ragazza madre, Mariella proverà a starle vicino e ad aiutarle in un momento che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Le anticipazioni della soap opera di Raiuno, però, non rivelano ancora se sia effettivamente incinta anche se le premesse che ciò possa essere vero ci sono tutte. La Gallo, infatti, ha recentemente trascorso una notte di passione con Salvatore e le possibilità che possa aspettare un bambino sono alte.

Adelaide, nel frattempo, comunicherà a Odile che Umberto ha lasciato Villa Guarnieri senza rivelare, almeno per il momento, il vero motivo per cui il padre di Marta ha deciso di lasciare improvvisamente la casa. Adelaide, tuttavia, potrebbe presto raccontare la verità alla figlia per evitare uno scontro futuro con lei.

A Milano, inoltre, direttamente da Parigi dove ha raggiunto la fidanzata per raccontargli del suo coinvolgimento nella truffa Hofer, arriverà Matteo Portelli che si confiderà con Marcello circa il suo rapporto con Maria. Clara, invece, sarà ancora alle prese con un infortunio e Jerome non riuscirà a nascondere la preoccupazione per lei. Infine, spazio alle vicende di Roberto Landi e Mario Oradei che non si sentono ancora liberi di viversi come vorrebbero perché la loro storia continua ad essere minacciata anche se non si sa esattamente da chi o da che cosa.