Un nuovo libro sul principe Andrew, appena pubblicato in Inghilterra, contiene nuove negative rivelazioni sui brutti modi e le cattive abitudini del figlio della defunta reggina. Sembra che il principe Andrew maltratti regolarmente i membri dello staff e che addirittura lasci cadere fazzoletti usati sul pavimento prima di chiamare le cameriere a raccoglierli.

In un nuovo libro esplosivo sul figlio di Elisabetta caduto in disgrazia, “The Rise and Fall Of The House of York” di Andrew Lownie, il Duca di York viene descritto come “orribile” con coloro che lavorano per lui. Un nuovo documentario di Channel 5, “Andrew and Fergie: The Duke and Duchess of Excess”, svela ulteriormente la vita di Andrew e durante l’episodio il biografo reale Lownie rivela tutto, scrive sul Mirror Sam Truelove.

“Andrew era particolarmente orribile con lo staff; non sembra considerarli persone normali”, ha detto l’autore. “Li tratta fondamentalmente come subordinati da comandare a bacchetta.

“Penso che sia molto narcisista e che tutto ruoti intorno a lui.” L’autore ha aggiunto: “Chiama il suo addetto alla protezione per raccogliere le sue palline da golf dopo averle lanciate sul fairway, chiama le cameriere da quattro piani più in basso per aprire le tende. Lascia cadere a terra i fazzoletti che usa e si aspetta che la gente li raccolga.”

Un documentario su Andrew e Fergie

Il documentario di 90 minuti esamina la vita di Andrew e della sua ex moglie Sarah Ferguson, esplorando la loro relazione, i controversi legami con Jeffrey Epstein e gli stili di vita lussuosi, riporta l’Express.

Andrew si è ritirato dagli incarichi pubblici nel 2019, a seguito del clamore suscitato dalla sua amicizia con Epstein. Non è più un membro della famiglia reale in attività, ma è apparso a eventi familiari e quest’anno si è unito al re e ad altri membri senior della famiglia reale per la tradizionale funzione della domenica di Pasqua nella Cappella di San Giorgio a Windsor.

In precedenza è stato affermato che Andrew avrebbe chiesto che un membro dello staff venisse spostato perché “non gli piaceva un neo sul viso dell’uomo”. Lo scrittore e critico letterario Tom Quinn ha riportato la notizia sul Times, scrivendo: “È vero che alcuni membri della famiglia reale possono mostrare atti di malumore. Un ex domestico ha ricordato come il Principe Andrea insistesse affinché un membro dello staff venisse trasferito perché non gli piaceva un neo sul viso dell’uomo”.

L’autore ha aggiunto: “A proposito di Andrea, un altro ex domestico ha chiesto che un uomo venisse “trasferito ad altri incarichi perché indossava una cravatta di nylon”.

Difficile lavorare per lui

Andrea è stato precedentemente descritto come una persona con cui “è molto difficile” lavorare, con il personale che si dice cerchi persino di “evitarlo”. Paul Burrell, che in precedenza aveva lavorato a fianco della famiglia reale come maggiordomo, ha dichiarato nel documentario The Palace: What the Royal Servants Saw: “La gente cercava di evitare il Principe Andrea perché era molto difficile. Il Principe Andrea era sempre pomposo, urlava e imprecava sempre, e questo è qualcosa che non ci si aspetta da un membro della famiglia reale”.