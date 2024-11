Il vestitino rosa di Benedetta Parodi è da copiare per le feste glamour

Benedetta Parodi detta legge non solo in cucina, ma anche nella moda: il vestitino rosa che ha indossato recentemente è tutto da copiare.

Benedetta Parodi, dopo aver lavorato per anni come giornalista, ha trovato altrove la propria strada professionale. Dopo essersi laureata in lettere moderne nel 1997 presso l’Università degli Studi di Milano, ha cominciato la propria carriera nel 1999 come conduttrice di Studio Aperto nell’edizione delle 12:25 e saltuariamente quella delle 18:30. Tuttavia, pur amando il giornalismo, ben presto, la Parodi si è resa conto di essere molto più felice tra i fornelli diventando a tutti gli effetti una food blogger.

In cucina, trova la propria serenità realizzando ricette che fanno parte anche di libri che hanno ottenuto un grande successo. La Parodi, tuttavia, non ha mai rinunciata alla televisione conducendo, ad esempio, Bake Off Italia, programma che le permette di conciliare la passione per la tv e per la cucina. La più piccola delle sorelle Parodi,

L’abito rosa di Benedetta Parodi che sta facendo impazzire tutti

Sempre bellissima, solare e in splendida forma, Benedetta Parodi, nonostante le tre gravidanze e la passione per il buon cibo, sfoggia un fisico davvero splendido. Merito sicuramente del fattore genetico, ma anche dell’allenamento a cui non rinuncia mai neanche in vacanza e che le permette anche di mangiare qualcosa in più a tavola.

Benedetta, così, può permettersi di indossare davvero qualsiasi cosa. A Bake Off italia, ad esempio, è solita indossare spesso abiti lunghi, ma si diverte anche ad osare sfoggiando abiti corti, colorati e che mettono in risalto, ad esempio, le sue splendide gambe snelle e super allenate.

Come potete vedere dalla foto, l’abito ha uno stile molto semplice, morbido e che esalta anche il colore della carnagione della conduttrice che completa il look con un paio di decolletè dello stesso colore. “Oltre ad essere brava, intelligente ed equilibrata sei anche bellissima”, sottolinea una signora. “Fai invidia alle 20enni, mamma mia che gambe”, scrive un’altra. E ancora: “Semplicemente meravigliosa”, “Bellissima vestita così e con quel tocco a spillo diventi super sexy”, “Veramente uno splendore”.

Lo stile di 52 anni della Parodi piace davvero a tutte le donne, sia a quelle delle sua età che a quelle più giovani che amano anche vederla con outfit più giovanili prendendo in prestito, ad esempio, i vestiti delle figlie Eleonora e Matilde che, fisicamente, la ricordano davvero tanto. La sorella di Cristina Parodi, dunque, è in grado di conquistare tutti sia in cucina che lontano dai fornelli.