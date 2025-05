Ilary Blasi festeggia il 18esimo compleanno della figlia Chanel ma per la conduttrice spunta un’altra preoccupazione.

Ilary Blasi, reduce dal flop di The Couple, il reality che l’ha riportata in tv e che Mediaset ha deciso di chiudere in anticipo per gli ascolti troppo bassi devolvendo il montepremi in beneficienza, si è consolata con i festeggiamenti per il 18esimo compleanno della figlia Chanel. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary, legatissima ai genitori, è stata festeggiata prima da papà Francesco e poi da mamma Ilary.

Alla festa, naturalmente, erano presenti il fratello Cristian, la sorellina Isabel e gli amici. Tuttavia, un’assenza non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan della conduttrice che, sui social, ha pubblicato alcune immagini del party. Un’assenza importante e che sarebbe legata ad una nuove scelta di vita della figlia Chanel.

Ilary Blasi: chi era assente al compleanno della figlia Chanel

Da quando sono separati, Ilary Blasi e Francesco Totti festeggiano i compleanni dei figli con feste separate. E’ accaduto così con il primogenito Christian ed è accaduto anche con Chanel che, sui social, è apparsa ancora più bella del solito. Raggiante e felicissima di aver raggiunto la maggiore età, ha spento le 18 candeline con una festa tranquilla organizzata da mamma Ilary.

Tra gli invitati, però, mancava una persona ovvero il fidanzato Cristian Babalus. Chanel e Cristian Babalus stano insieme da diverso tempo e il ragazzo appariva spesso non solo nei contenuti social della fidanzata, ma anche del resto della famiglia. Spesso, infatti, era partito anche in vacanza con la famiglia Totti.

Da diverso tempo, però, Chanel non pubblica più niente in compagnia del fidanzato Cristian che, non solo non era presente alla festa ma non le ha fatto neanche gli auguri pubblicamente. Secondo alcune voci, pare che la storia tra i due sia finita e a confermarlo sarebbe Alessandro Rosica. Secondo l’esperto di gossip, infatti, Chanel e Cristian Babalus non starebbero più insieme.

Per mamma Ilary, dunque, è il momento di far sorridere la figlia nonostante la fine della storia d’amore e, dai vari contenuti social, pare che ci sia riuscita. Rispetto a Chanel, invece, Ilary, in amore, sta vivendo un momento magico. Con Bastian Muller con cui è fidanzata da circa due anni, infatti, tutto procede a gonfie vele e, secondo gli esperti di gossip, i due potrebbero anche convolare a nozze.

Nonostante il flop del suo programma, dunque, la Blasi si gode l’amore del fidanzato e della famiglia provando a strappare sorrisi alla figlia Chanel tornata single.