Jeff Bezos si sposa. Il fondatore di Amazon, secondo uomo più ricco al mondo (al primo posto per ora c’è Elon Musk, terzo Bill Gates) celebrerà le nozze con Lauren Sanchez la prossima estate in Italia, a Venezia.

Secondo il Sun, Bezos è pronto a sborsare miliardi per quello che è stato definito il “matrimonio del secolo”.

Gli occhi del mondo, scrive il Sun, sono puntati su Bezos, che a quanto si dice sta pianificando di prenotare lussuose suite da 32.000 $ per ospitare ospiti da tutto il mondo e di usare il suo superyacht da 500 milioni di dollari come taxi.

Si prevede infatti che il matrimonio si terrà sul suo superyacht da 500 milioni di dollari, Koru, a Venezia.

Il matrimonio potrebbe coinvolgere i due hotel più lussuosi della città, Aman e Gritti Palace, possibili location alternative per la cerimonia.

Tra gli ospiti previsti ci sono il presidente Trump, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian e Bill Gates.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez fidanzati da due anni

Il secondo uomo più ricco del mondo è fidanzato con Lauren Sanchez da due anni e le loro nozze sono state finalmente confermate per quest’estate a Venezia. Dopo cinque anni di fidanzamento, Bezos, 61 anni, ha fatto la proposta a Sanchez per un anello da 20 carati da 2,5 milioni di dollari a maggio 2023.

La coppia ha organizzato una festa di fidanzamento decadente sul loro megayacht a Positano, in Italia, nell’agosto 2023.

Quello stesso anno Sanchez, 55 anni, ex giornalista televisiva statunitense e pilota di elicotteri, ha detto a Vogue di essere “svenuta un po’” durante la proposta dopo aver visto il suo anello multimilionario.

Bezos, il cui patrimonio netto stimato è di 212 miliardi di dollari, avrebbe messo l’anello sotto il suo cuscino prima che Sanchez trovasse e aprisse la scatola.

L’Aman, un lussuoso palazzo boutique del XVI secolo, è il luogo in cui la leggenda di Hollywood George Clooney e sua moglie si sono scambiati i voti in una cerimonia “privata e simbolica”. Le camere in entrambi gli hotel partono da $ 3.200 a notte, ma possono arrivare a costare fino a dieci volte tanto a seconda della stagione e delle dimensioni della suite.

Una fonte ha detto a MailOnline che Bezos potrebbe usare il suo lussuoso superyacht per rullare i suoi ospiti e portarli fuori durante i festeggiamenti.

Un viaggio spaziale come regalo di nozze

Come regalo pre-matrimonio, Sanchez volerà nello spazio sul razzo del suo fidanzato miliardario a maggio.

La navicella spaziale New Shepard volerà per un volo suborbitale di 11 minuti con un equipaggio tutto al femminile, tra cui la pop star Katy Perry.

La futura sposa ha anche rivelato di aver già scelto il suo abito, che si ritiene sia di Oscar de la Renta, e che sarà disegnato dalla direttrice di Vogue Anna Wintour.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2019, ma ha evitato di farsi vedere insieme fino a quando non hanno finalizzato i rispettivi divorzi.

Bezos e la sua ex moglie, MacKenzie Scott, hanno finalizzato il loro divorzio nell’aprile 2019, dopo oltre 25 anni di matrimonio. L’ex coppia ha quattro figli.

Sánchez e il suo ex marito, Patrick Whitesell, hanno risolto il loro divorzio nell’ottobre 2019, dopo 13 anni insieme