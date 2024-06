Jennifer Lopez e Ben Affleck, matrimonio in crisi, vendono la loro villa per 65 milioni di dollari

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno vendendo la loro villa da 60 milioni di dollari a Los Angeles. a lui “non è mai piaciuta”, “è troppo grande” per lei ma la verità è che il loro matrimonio è in crisi.

Jennifer Lopez, 54 anni e Ben Affleck, 51, rivela Mackenzie Schmidt su People, scoprono ora che il loro matrimonio è in crisi che erano entrambi scontenti della villa di Beverly Hills acquistata per 61 milioni di dollari appena l’anno scorso.

«A Ben quella casa non è mai piaciuta. È troppo lontano dai suoi figli”, ha detto a People un insider vicino a Lopez.

Ben Affleck è padre di tre figli, Samuel, 12, Fin, 15 e Violet, 18, con la sua ex moglie Jennifer Garner, che vive a Pacific Palisades.

Nel frattempo, la cantante, madre dei gemelli 16enni Emme e Max, avuti dal precedente matrimonio con Marc Anthony, ritiene che quella casa con 12 camere da letto sia semplicemente “troppo grande per lei”.

La coppia, che si dice abbia “vissuto separata” per settimane, ha visitato insieme più di 80 proprietà per trovare il posto perfetto in cui vivere con la loro famiglia allargata.

Affleck e Lopez hanno assunto l’agente immobiliare Santiago Arana, di The Agency, per vendere la proprietà.

Tra le voci secondo cui “il divorzio è imminente” per la coppia, una fonte ha detto a TMZ che il loro agente ha “mostrato la casa per circa 2 settimane” ma non si è ancora assicurato un acquirente: “chiedono circa 65 milioni di dollari per la casa”. Il che, al netto di quanto hanno investito nella ristrutturazione, quella cifra comporterebbe una “perdita di milioni di dollari”.

TMZ ha anche riferito che Lopez sta “già cercando una nuova casa” poiché Affleck soggiorna in un affitto da 100.000 al mese a Brentwood, vicino a Garner.

La proprietà in vendita comprende non solo l’edificio principale ma anche una casa adiacente con 3.000 metri quadrati di alloggi per gli ospiti e una casa del custode.

Ci sono garage per 15 auto e parcheggio per 80 e un complesso sportivo all’aperto con basket, palestra, ring di boxe, nonché una piscina.

Secondo In Touch le star sono in terapia di coppia e la Garner si è rivelata un’improbabile sostenitrice e sostenitrice del matrimonio del suo ex con J Lo.

La coppia è stata raramente fotografata insieme in più di due mesi – ad un certo punto hanno attraversato un periodo di 50 giorni senza mai essere stati avvistati insieme. E J Lo si è presentata a una serie di eventi significativi – la première del suo film Netflix Atlas e il Met Gala – da sola.

Nel frattempo, sebbene J Lo abbia sempre indossato la sua fede nuziale, Affleck è stato visto sia con che senza l’anello.

