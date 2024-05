Matrimonio in crisi fra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Scoop del sito più imformato del mondo, Tmz: Ben Affleck vive in una casa che sembra occupare senza sua moglie, Jennifer Lopez. L’attore, precisa Tmz, è stato fotografato giovedì mattina nel quartiere Brentwood di Los Angeles – dove ha anche passato la notte.

Aggiunge l’anonimo reporter: “Ci è stato anche detto che Ben NON è stato visto a casa sua con J Lo la sera prima, quindi sembra che abbia trascorso la notte qui a questo indirizzo di Brentwood.

Il problema principale nella relazione della coppia Affleck-Lopez erano i diversi modi in cui gestivano il rapporto con la popolarità, con Jennifer che abbracciava l’attenzione dei media e Ben che se ne allontanava. Così un articolo di InTouch spiega perché i due divi sono in crisi.

Ancora più importante… la storia suggerisce anche che Ben si era già trasferito dalla loro casa coniugale a Beverly Hills – e anche se non si sa se sia al 100% fuori da lì… ma Ben è stato visto soggiornare in questo casa a Brentwood nell’ultima settimana o giù di lì.

La cosa interessante qui è che Ben e Jen sono stati entrambi visti indossare le loro fedi nuziali negli ultimi giorni – inclusa questa foto di Ben qui, con il braccio penzolare fuori dalla finestra.

Anche la stessa Jennifer è stata vista indossare accessori sulla sua fede nuziale negli ultimi giorni… anche se sia lei che Ben sono stati notevolmente distanti l’uno dall’altro in pubblico… anche in occasione di eventi pubblici come il Met Gala della scorsa settimana. , dove Jen era da sola.

Jennifer Lopez era a caccia di una casa all’inizio di questa settimana, dove si trovava con la sua partner di produzione di lunga data – ma ora, alla luce di questi sviluppi, sembra possibile che stesse cercando per se stessa. Intendiamoci, Bennifer ha appena acquistato un’enorme proprietà l’anno scorso.

L’ultima volta che abbiamo visto Ben e Jen insieme è stato a marzo, quando erano a New York. Da allora non sono più stati fotografati nello stesso scatto.

Per quanto riguarda Ben a Brentwood… anche la sua ex moglie, Jennifer Garner, vive in quella zona – e nelle ultime settimane asi sono visti anche loro due partecipare agli eventi dei loro figli. La sua presenza lì potrebbe teoricamente essere spiegata come una questione di famiglia… ma come detto, non alloggia a casa di JG… ha la sua casa, che non è per niente lontana.