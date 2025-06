La principessa del Galles, Kate Middleton, sta attraversando una fase di remissione dalla malattia oncologica che l’ha colpita. In medicina, la “remissione” non equivale a una guarigione definitiva, ma indica l’assenza di cellule tumorali rilevabili tramite gli esami clinici. È un traguardo importante, ma che implica il proseguimento di controlli regolari e un monitoraggio costante. La diagnosi precisa di Kate non è stata resa pubblica, ma si sa che è emersa in seguito a un delicato intervento addominale avvenuto nel gennaio 2024 presso la London Clinic, e a un successivo ricovero prolungato.

Dopo mesi di silenzio e cure, la principessa ha iniziato a ricomparire in pubblico con estrema cautela, partecipando ad alcuni eventi selezionati. Lei stessa ha spiegato di aver deciso di rivedere le sue priorità, ponendo maggiore attenzione alla famiglia e alla salute, piuttosto che agli impegni istituzionali.

Re Carlo: cure di contenimento per una patologia imprecisata

Diversa è la situazione per Re Carlo III, a cui nel 2023 è stato diagnosticato un tumore di natura mai chiarita pubblicamente. Il sovrano, 76 anni, ha affrontato il cancro con trattamenti descritti come meno invasivi rispetto a quelli della nuora, permettendogli di tornare rapidamente agli obblighi pubblici. Secondo fonti del Daily Telegraph, l’obiettivo attuale delle terapie sarebbe il controllo della malattia, più che la sua completa eliminazione.

Una frase riportata dal quotidiano – secondo cui Carlo potrebbe “morire non di cancro, ma con il cancro” – ha suscitato clamore. Tuttavia, è stata fraintesa da alcuni media come un’indicazione di incurabilità, mentre si tratterebbe piuttosto di una valutazione realistica sulla natura cronica di alcune forme oncologiche, soprattutto in età avanzata.