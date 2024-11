Kate Middleton quel consiglio privato che ha cambiato tutto: così ha rivoluzionato l’immagine del Re

Re Carlo III ha un bellissimo rapporto con la nuora Kate, tanto che quest’ultima lo avrebbe persino cambiato agli occhi del pubblico

Il destino li ha voluti malati di gravi malattie nello stesso momento, cosa che inevitabilmente li ha resi più vicini che mai. Eppure, Re Carlo III e Kate Middleton sono apparentemente due persone molto diverse, seppur della stessa blasonata famiglia.

Carlo è il re e Kate Middleton la futura regina consorte. Sono suocero e nuora, ma da qualche tempo a questa parte sembrano un padre e una figlia, uniti da un grande affetto. Lo stesso Carlo lo ha ammesso in un’intervista, dicendo che la sua “cara nuora” è la figlia che non ha mai avuto. E come una figlia fa con un papà molto impegnato nel suo lavoro, secondo alcuni rumors, avrebbe persino rivoluzionato la sua immagine pubblica.

Carlo III è apparso sempre come un uomo molto freddo e distaccato, ma tutti hanno notato che oggi non è più così. Sarebbe stata proprio Kate, con i suoi consigli, a renderlo più empatico e più vicino alle persone. Ma cosa gli ha suggerito di preciso la principessa del Galles?

I lati nascosti di re Carlo III

Kate Middleton è sicuramente la più amata dei membri della Corona , un’icona di stile, un punto di riferimento. Grazie ai suoi consigli, Carlo ha abbandonato la sua immagine glaciale per mostrarne un lato più autentico, come quello di nonno affettuoso e uomo semplice nelle relazioni familiari. Kate, con la sua sensibilità, ha suggerito al suocero di condividere questi aspetti personali anche con il pubblico, rendendolo più vicino e apprezzato.

Fonti vicine alla famiglia reale descrivono un legame profondo tra Kate e Re Carlo. La futura regina consorte vede in Carlo un uomo dal brillante senso dell’umorismo e un lato giocoso che pochi conoscevano. Questo rapporto si è rafforzato anche nei momenti di difficoltà che hanno condiviso, consolidando una dinamica di supporto reciproco. Anche Carlo infatti è stato di grande aiuto, assumendo un ruolo determinante nella vita di William, spingendolo a rimanere all’università dove poi avrebbe incontrato Kate, cambiando così il destino della monarchia.

Intanto è notizia di questi giorni che dopo un periodo dedicato alle cure mediche, Kate Middleton riprenderà il suo ruolo pubblico con il tradizionale concerto di Natale, “Together at Christmas”, previsto per il 6 dicembre a Westminster Abbey. Quest’anno, il concerto non sarà solo un evento natalizio, ma anche un momento simbolico perchè celebra la sua guarigione e il valore dell’amore e del sostegno reciproco.