Dopo un periodo difficile gli ex gieffini ritornano a sorridere insieme al loro figlio Tancredi, che ha compiuto da poco 12 anni

Ascanio Pacelli è ritornato in TV con “The Golden Bachelor” mettendosi alle spalle i momenti preoccupanti che ha vissuto con la moglie Katia per gli improvvisi problemi di salute di Tancredi il loro secondogenito.

Katia e Ascanio si sono conosciuti 20 anni fa all’interno della casa del Grande Fratello e, da allora, non si sono mai lasciati. La loro storia d’amore è nata davanti alle telecamere di Mediaset e, sebbene alcuni detrattori non avrebbero scommesso un euro sulla sua solidità, i due hanno dimostrato di essere fatti l’uno per l’altra, costruendo una bellissima famiglia unita.

E il vero amore viene in aiuto quando subentrano le difficoltà, brillando ancora di più. La famiglia Pacelli, che vede al suo interno due adolescenti, con la primogenita Matilda, 17enne e Tancredi che ne ha 12, ama condividere con i suoi follower i momenti più belli, come i viaggi e i compleanni. Tuttavia ultimamente un’ombra si era posata su di loro.

Il sole dopo la tempesta: sorrisi in casa Pacelli

L’equilibrio familiare di Katia e Ascanio recentemente è stato messo a dura prova da una brutta notizia che riguardava la salute di Tancredi che lo hanno costretto a sottoporsi ad esami e ricoveri. Genitori premurosi e riservati, gli ex gieffini hanno scelto di mantenere il massimo riserbo sulle condizioni del bambino, rivelando solo l’essenziale e chiedendo rispetto per la loro privacy.

Allo stesso tempo i due non hanno nascosto la difficoltà del momento vissuto, un gennaio inaspettatamente duro che ha cambiato la loro quotidianità. Nonostante le sfide affrontate, la famiglia Pacelli-Pedrotti ha dimostrato una straordinaria forza d’animo.

“Tancredi sta bene”, ha rassicurato poco tempo fa in un’intervista il conduttore “Anche se è stato un gennaio molto duro e inaspettato. Abbiamo iniziato a convivere con una nuova normalità e mia moglie ha dimostrato e sta dimostrando una grossa forza. Quando il destino ti tocca i figli, fatichi ad accettarlo. Poi però abbiamo vissuto in alcune strutture delle situazioni che ci hanno fatto capire quanto siamo fortunati da questo punto di vista”.

La recente pubblicazione di una foto che li ritrae insieme dopo il ricovero del piccolo Tancredi in occasione del compleanno del giovane, ha rassicurato i fan: un’immagine di unità e speranza, che testimonia quanto l’amore e la vicinanza siano stati fondamentali per affrontare la situazione: “Tanti Auguri a te @tancredi_pacelli che mi hai rubato il cuore…. Rapita, stregata, innamorata

12 anni oggi, un mucchio di strada davanti a te che scorre attraverso i miei occhi, sulle note della nostra canzone preferita ! Ti amo !” Queste le parole di mamma Katia.