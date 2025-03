La Promessa: anticipazioni fino al 30 marzo 2025. Curro corre in aiuto di Martina. In questo arco di episodi, spicca la puntata di oggi

La settimana dal 23 al 30 marzo 2025 si sta dimostrando ricca di colpi di scena e emozioni forti per i fan de “La Promessa”, la soap opera che continua a conquistare il pubblico italiano. Gli episodi, in onda su Rete4 dal lunedì alla domenica alle 19.35, raccontano le intricate vicende dei protagonisti, con un focus particolare sulla lotta di Curro per salvare Martina, intrappolata in una situazione disperata. A entusiasmare, in particolare, sarà la puntata di oggi, giovedì 27 marzo.

La settimana si apre con una situazione critica per Martina, che sta subendo trattamenti disumani in manicomio. La sua salute sta rapidamente peggiorando, rendendola sempre più vulnerabile. In questo clima di tensione, Catalina, dopo una notte di passione con Adriano, decide di abbattere le barriere formali tra loro. L’arrivo di Manuel nell’hangar porta un momento di gioia, ma segna anche un cambiamento. Curro cerca di risolvere i conflitti con Cruz, sottolineando l’importanza della pace tra amici in un contesto tumultuoso.

Curro fa una scoperta scioccante: Martina è stata rinchiusa in manicomio per averlo accusato di avvelenamento. Ayala, il responsabile della situazione, giustifica la sua decisione in nome della giustizia, ma Margarita, madre di Martina, esprime dubbi sulla colpevolezza della figlia. La scelta di far rinchiudere Martina è dettata dal desiderio di proteggerla, ma il prezzo da pagare è alto. Nel frattempo, le dinamiche familiari si complicano ulteriormente:

Salvador cerca di raccogliere soldi per dimostrare la sua capacità di essere un buon padre. La tensione tra i membri della tenuta cresce. La presenza di Curro e Manuel, tornati a casa, offre un barlume di speranza.

La puntata del 27 marzo

Nel cuore degli intrighi sentimentali e delle rivalità, Maria Antonia non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Cruz e Don Alonso, il cui rapporto sembra essersi rinsaldato, complice il ritorno a casa di Manuel. Quest’ultimo, colmo di entusiasmo per il proprio rientro, invita la sorella Catalina alla festa organizzata in suo onore. La giovane accetta, ma pone una condizione: al suo fianco dovrà esserci Adriano, che ha appena trovato il coraggio di confessarle i suoi profondi sentimenti.

Nel frattempo, tra le mura del manicomio, la tensione è alle stelle. Martina lotta per mantenere il controllo della situazione e tenere a bada Juana, il cui equilibrio mentale precario la rende imprevedibile e potenzialmente pericolosa. Il timore che possa attaccarla nuovamente è concreto, ma Martina cerca di non lasciarsi sopraffare dalla paura.

Sul fronte degli eventi mondani, Santos rassicura Don Ricardo: gli inviti per la merenda organizzata in onore di Margarita sono stati spediti, e lui stesso afferma di aver messo da parte la sua ossessione per Vera, con la quale pare aver finalmente trovato un equilibrio. Tuttavia, davanti a Petra, emerge una verità ben più oscura. Il giovane confessa di aver già portato a termine la sua vendetta contro Vera e Lope, alimentando nuovi dubbi e tensioni.

Questa settimana di “La Promessa” è costellata di dramma emotivo, relazioni complesse e momenti di tensione, dimostrando che l’amore e il sacrificio possono emergere anche nelle situazioni più buie. La soap non solo intrattiene, ma invita anche i telespettatori a riflettere sulle sfide dell’amore e della famiglia, elementi centrali in queste storie avvincenti.