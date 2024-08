La riconoscete? Qui 20enne, oggi amatissima conduttrice Mediaset

Una vecchia foto di una conduttrice Mediaset è diventata virale: nello scatto era giovanissima ed è quasi impossibile riconoscerla.

Capita a tutti di ritrovare in fondo ad un cassetto che non si apre mai una vecchia foto che porta a galla tanti ricordi, alcuni brutti ma anche belli condividendola, poi, sui social per chiedere ad amici e parenti di riconoscere il soggetto stesso dell’immagine. Si tratta di una moda che ha ormai coinvolto anche tantissimi vip che, sempre più spesso, sui propri profili Instagram, pubblicano foto del passato invitando i fan ad identificare la persona.

Da diverse settimane, dopo quella di una giovanissima Carmen Russo con Silvio Berlusconi, è così diventata virale una foto in cui una conduttrice Mediaset mostra un’immagine decisamente diversa da quella di oggi. Pur guardando attentamente la foto, infatti, si fa davvero fatica a riconoscerla anche se oggi, a 60 anni, è davvero molto conosciuta.

Ecco chi è la conduttrice Mediaset protagonista dell’inedita foto

Capelli corti, cappello, occhiali da vista molto grandi che le coprono il viso e un look decisamente diversissimo da quello che è solita sfoggiare oggi sia quando è in tv che nella vita di tutti i giorni. Lei, infatti, è Vladimir Luxuria che, sul proprio profilo Instagram, pubblica spesso foto del suo passato lasciando a bocca aperta i suoi fan. Classe 1965, raggiungerà il traguardo dei 60 anni il prossimo anno ma in vista di un compleanno così importante sta ripercorrendo quella che è stata tutta la sua vita.

Nata a Foggia, Vladimir si è trasferita presto a Roma per inseguire i suoi sogni, sia personali che professionali non lasciando nulla al caso. Grazia ad un’ottima preparazione, infatti, è diventata attivista, scrittrice, opinionista, attrice, cantante, drammaturga e dopo l’addio alla politica, ha dedicato sempre più tempo al mondo dello spettacolo diventato ufficialmente una conduttrice Mediaset.

Piersilvio Berlusconi, infatti, le ha affidato la conduzione della scorsa Isola dei Famosi di cui, durante le stagioni targate Ilary Blasi, era stata opinionista. Molto amata dal pubblico per la professionalità, ma anche per la schiettezza con cui è solita esprimere le proprie opinioni, la Luxuria è ormai un volto di punta del piccolo schermo.

Non si sa ancora, tuttavia, quale programma le sarà dato nella prossima stagione televisiva. Durante la presentazione dei palinsesti, Piersilvio Berlusconi ha confermato la realizzazione di una nuova edizione dell’Isola dei Famosi senza, però, svelare il nome della conduttrice che potrebbe essere ancora Vladimir Luxuria.