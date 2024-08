Qui appena 20enne accanto a Berlusconi, oggi è la 64enne più bella della tv

Qui era appena una 20enne accanto a Silvio Berlusconi: oggi ha 64 anni ed è una delle donne più belle della televisione italiana.

Capelli cotonati e sorriso radioso per la donna della foto che, a soli 20 anni, durante un incontro con Silvio Berlusconi, sfoggia tutta la sua bellezza incantando l’ex Cavaliere esattamente come ha poi fatto con il pubblico. La protagonista della foto è, oggi, una delle donne più belle della televisione italiana e, a 64 anni, riesce a lasciare tutti senza fiato ogni volta che appare sul piccolo schermo.

Oggi, la carriera della donna in questione è super versatile e ricca di successi e riconoscimenti e, probabilmente, tutto è iniziato con la foto che vedete qui in alto. Silvio Berlusconi, nel corso della sua carriera, ha sempre avuto fiuto per i talenti e, sicuramente, la ragazza della foto, ne aveva talmente tanto da aver conquistato anche la Spagna.

Da 20enne a 64enne di successo: chi è la donna con Silvio Berlusconi

Dalla televisione al teatro fino al cinema, la protagonista della foto ha una carriera versatile lunga 40 anni. Nasce come ballerina, ma è grazie alla televisione che diventa super popolare conquistando un successo incredibile che dura ancora oggi. Grazie al lavoro, inoltre, ha incontrato anche il suo grande amore, Enzo Paolo Turchi con cui ha formato una famiglia e con il quale, oggi, l’amore è sempre più forte.

Lei è proprio Carmen Russo e nell0immagine incontra un Silvio Berlusconi che è stato importante per la sua carriera. A pubblicare la foto è stata la stessa Carmen in occasione della scomparsa di Silvio Belrusconi. “Caro Silvio, questa foto ha 40 anni e rappresenta una grande amicizia. Grazie Presidente per TUTTO quante occasioni professionali e, umane ci hai donato sempre presente nelle nostre vite”.

“Sarai sempre il nostro Presidente ci mancherai molto un abbraccio grande ai tuoi ragazzi e alla famiglia. Carmen Enzo Paolo”. le parole di Carmen Russo nella didascalia della foto. Un dolcissimo ricordo quello di Carmen Russo la cui carriera ha raggiunto l’apice sulle reti Mediaset anche se, con il tempo, ha lavorato non solo in Rai, ma anche all’estero.

In particolare, la Russo ha avuto un successo incredibile anche in Spagna dove è una vera e propria star. Tutto, però, è iniziato anche grazie a Silvio Berlusconi e, riconoscente nei confronti delle persone che hanno avuto un peso importante sulla sua carriera, la donna ha voluto omaggiarlo con una foto davvero speciale.