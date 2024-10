Le lauree di Bianca Berlinguer: cosa ha studiato la giornalista Mediaset

Le lauree di Bianca Berlinguer: cresciuta in una famiglia culturalmente preparata, ecco cosa ha studiato la giornalista e conduttrice.

Figlia di Enrico Berlinguer (lo storico segretario del PCI, Partito Comunista Italiano) e di Letizia Laurenti, Bianca Berlinguer è nata a Roma nel 1959 decidendo, da adulta, di intraprendere una strada diversa da quella del padre. Pur occupandosi di politica, ha scelto di non farlo in prima linea come il papà ma attraverso il giornalismo. La Berlinguer, infatti, è una delle giornaliste più apprezzate del panorama italiano e da anni conduce anche talk show politici.

La sua lunga e illustre carriera è cominciata in Rai dove ha condotto anche programmi di attualità di grande successo come Cartabianca. Attualmente, però, è un volto Mediaset dopo la scelta di lasciare la Rai e accettare di condurre la trasmissione “E’ sempre cartabianca” su Rete 4. Quello della Berlinguer, dunque, è un percorso professionale importante che la giornalista ha potuto percorrere anche ai suoi studi.

Lauree Bianca Berlinguer: il percorso di studi della conduttrice

Nella famiglia di Bianca Berlinguer, l’istruzione è sempre stata importante. Enrico Berlinguer, nel 1940, conseguì la maturità classica senza sostenere gli esami a causa della seconda Guerra Mondiale. In seguito, decise di iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza sostenendo come primo esame quello istituzioni di diritto romano, superato con il voto di 30/30 promettendosi di laurearsi ma non riuscì a concludere l’università.

Diversamente dal padre, invece, Bianca Berlinguer è riuscita a concludere i propri studi prima di tuffarsi nel mondo del lavoro. Esattamente come il papà ha frequentato il liceo classico conseguendo, al termine dei cinque anni, la maturità. Successivamente si è laureata in Lettere presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Successivamente, ha intrapreso la carriera giornalistica, dopo un periodo di praticantato, riuscendo a portare a casa importanti riconoscimenti. Un percorso lineare, dunque, quello della Berlinguer che, probabilmente, sta lasciando la stessa libertà di scegliere la propria strada alla figlia Giulia di cui, però, non si sa assolutamente nulla. Nata nel 1998 dall’amore tra la Berlinguer e il compagno Luigi Manconi che non ha mai sposato, non si sa cosa studi la ragazza, ma a quanto pare, sembrerebbe avere ambizioni diverse da quella che ha portato la mamma ad intraprendere la carriera giornalistica che l’ha poi portata a lavorare in televisione di cui, oggi, è uno dei volti più popolari.

Esattamente come tanti colleghi, dunque, anche la Berlinguer, prima di dedicarsi totalmente alla propria carriera ha preferito concludere gli studi.