Bianca Berlinguer e il matrimonio saltato con Luigi Manconi: i motivi (e chi è il compagno facoltoso)

Bianca Berlinguer e il mancato matrimonio con Luigi Monconi: perché non si sono mai sposati e chi è il facoltoso compagno della giornalista.

Della carriera di Bianca Berlinguer si sa tutto, ma in pochi sono a conoscenza della lunga storia d’amore che la conduttrice e giornalista vive con Luigi Manconi con cui ha avuto la figlia Giulia, nata nel 1998.

Luigi Monconi è entrato nella vita della conduttrice dopo la fine del matrimonio con il collega Stefano Marroni e la loro è una storia importante vissuta sempre con molta discrezione.

Nessun pettegolezzo e nessun gossip sulla relazione che i due vivono lontano dalle luci dei riflettori mostrandosi insieme solo in occasioni pubbliche. Nonostante siano innamorati ormai da tempo, la Berlinguer e Luigi Manconi non si sono mai sposati anche se, in passato, il matrimonio era stato organizzato. Matrimonio che, tuttavia, non è mai stato celebrato, ma perché?

Ecco perché Bianca Berlinguer non ha mai sposato il compagno Luigi Manconi

Nei progetti di Bianca Berlinguer e Luigi Manconi c’è sempre stata l’intenzione di convolare a nozze, ma il matrimonio, pur essendo stato organizzato, non è mai stato concretizzato. La coppia aveva pianificato la cerimonia poco prima della seconda ondata di covid in seguito alla quale ha dovuto annullare tutto. Successivamente non si è più sposata e, ad oggi, non ha più parlato di matrimonio.

“Non ci sarà alcuna festa di nozze a breve. Le circostanze attuali non lo permettono e, inoltre, ho cambiato idea riguardo al matrimonio”, ha poi raccontato la Berlinguer in un’intervista rilasciata a Verissimo.

Il mancato matrimonio non è mai stato un problema per la coppia che ha coronato l’amore con la nascita della figlia Giulia arrivata in un periodo particolare della sua vita.

“Fino ai 37 anni non desideravo diventare mamma. Ho avuto Giulia in un momento in cui inizi a pensare: ‘Ora o mai più’, quindi non mi sono voluta privare di questa gioia“, ha aggiunto ancora la Berlinguer che, grazie all’incontro con il compagno ha potuto così vivere le gioie della maternità, ma chi è Luigi Manconi, l’uomo che le è stato accanto anche durante il passaggio dalla Rai a Mediaset?

Giornalista ed ex senatore, combatte per i diritti delle persone recluse portando avanti le battaglie delle famiglie dei detenuti. Dal 2007 Manconi è ipovedente. «Luigi ha perso la vista per una patologia» ha detto in un’intervista la compagna Bianca Berlinguer. Per ora, dunque, il matrimonio non è più nei progetti della coppia, ma in futuro, i fiori d’arancio potrebbero arrivare davvero.