Loredana Lecciso, che lavoro fa oggi dopo l’addio alla tv: cambio vita

Loredana Lecciso, diventata un volto popolare del piccolo schermo grazie alla storia con Albano Carrisi, ha cambiato vita: ecco cosa fa oggi.

Loredana Lecciso, dopo aver lavorato come giornalista per l’emittente pugliese Canale 8, accanto alla sorella gemella Raffaella, diventa molto popolare quando la sua relazione con Albano Carrisi viene ufficializzata. Una storia importante, coronata dalla nascita di due figli, Jasmine e Albano Junior e che le apre le porte anche della televisione. Loredana, infatti, partecipa al reality show “La fattoria”. Sempre insieme alla sorella Raffaella, è la protagonista di simpatici balletti a Domenica In ma diventa anche velina di Striscia la Notizia.

Dopo qualche anno di assenza, nel 2010 ritorna in televisione come concorrente della settima edizione de L’isola dei famosi condotta da Simona Ventura e, negli anni successivi, è spesso ospite di Domenica Live, il programma di canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Attualmente, la Lecciso conduce una vita lontano dal mondo dello spettacolo, ma cosa fa esattamente?

Loredana Lecciso oggi: la vita in campagna della compagna di Albano Carrisi

Quella che conduce oggi Loredana Lecciso è una vita tranquilla e semplice, fatta di tanti, piccoli impegni quotidiani come quelli della maggior parte delle donne. “Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti”, ha dichiarato la showgirl in un’intervista rilasciata a Grand Hotel.

Oggi, infatti, Loredana che, insieme ad Albano vive a Cellino San Marco, presso le tenute Carrisi, si occupa del giardino, della casa e fa la mamma a tempo pieno occupandosi principalmente di Albano Junior poiché Jasmine, per studio e lavoro, vive a Milano e la primogenita Brigitta, nata dal matrimonio con Fabio Cazzato si è da poco sposata.

Tuttavia, la Lecciso, pur avendo scelto di non lavorare più in tv, non rifiuta gli inviti per piccole apparizioni o interviste. In occasione dell’ingresso della sorella più piccola, Amanda, al Grande Fratello 2024 come concorrente, ha accettato di accompagnarla e di regalare un piccolo siparietto al pubblico del reality show di canale 5.

Proprio al Grande Fratello, il nome di Loredana Lecciso viene accostato ogni anno. Come ha sottolineato la stessa Loredana in alcune interviste, le proposte per la partecipazione al reality sono sempre arrivate e chissà che un giorno, non decida di varcare la famosa porta rossa.