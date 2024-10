Luciana Littizzetto curiosità: che laurea ha la comica

Luciana Littizzetto curiosità: che laurea ha l’attrice e conduttrice? Ecco il titolo di studio e cosa faceva prima del successo.

Luciana Littizzetto è una delle comiche più apprezzate dal pubblico italiano e dagli addetti ai lavori. Nata a Torino e cresciuta nel quartiere di San Donato dove i genitori gestivano una latteria. Prima di scoprire la passione per il teatro e, più in generale, per il mondo dello spettacolo, Luciana decide di percorrere una strada totalmente diversa che, da adulta, la porta all’insegnamento.

In base al percorso di studi, infatti, la vita professionale della Littizzetto aveva preso una piega opposta a quella che ha attualmente. Oggi, infatti, Lucianina, come la chiamano amici e fan, è un vero e proprio animale da palcoscenico, capace di strappare una risata a chiunque. Un talento naturale che sicuramente avrebbe usato anche qualora avesse fatto il lavoro per il quale ha studiato.

Luciana Littizzetto curiosità: ecco il titolo di studio

Luciana Littizzetto ha sempre avuto una passione per la musica al punto che, sin da bambina ha studiato per trasformare la sua passione in un lavoro. La comica, infatti, ha studiato, per poi diplomarsi in pianoforte al Conservatorio G. Verdi. Dopo il diploma, la Littizzetto ha cominciato a studiare musica in una scuola media torinese, esperienza che ha portato avanti per nove anni e che le ha permesso anche di creare i personaggi comici che ha poi portato nei suoi spettacoli.

“All’epoca i ragazzi potevano rimanere alle medie fino a 16 anni. Io ne avevo appena compiuti 18, ero quasi una coetanea. C’era un problema di autorevolezza” – ha ricordato in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa per poi aggiungere – “‘Franco hai portato il flauto?’. ‘Quello di plastica no’, e tutti giù a ridere”.

Un’esperienza che la Littizzetto ricorda sempre con tanto affetto perché le ha permesso di dare vita a monologhi comici che le hanno regalato grande successo e popolarità. Sempre ai microfoni de La Stampa, ricordando quel periodo, Lucianina, in merito alle persone conosciute in quel periodo, ha aggiunto: “Persone eccezionali che erano in quella scuola perché l’avevano scelto, quasi una missione”.

E sulla differenza tra il palcoscenico e la scuola, ha aggiunto: “Ci sono dei punti in comuni. In fondo anche nel mestiere dell’insegnante c’è una parte di show”.

Un percorso professionale unico quello di Luciana Littizzetto che, in tv, ha trovato la sua strada regalando al pubblico tutto il suo talento.