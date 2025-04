Gesù fu crocifisso e sepolto proprio dove ci insegna la bimillenaria tradizione? Gli scavi e le analisi di una squadra di ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma sembrano confermare le parole del Vangelo di Giovanni:

(“Gv19,41) Nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto.

Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino”.

Gli sviluppi delle ricerche, guidate da Francesca Romana Stasolla, professore di Archeologia cristiana e medievale alla Sapienza, Università di Roma, sono stati riportati da Rossella Tercatin sul Times of Israel e rilanciati dal Sun.

Uno scavo epocale, che si concluderà presto nella chiesa della Città Vecchia di Gerusalemme, ha offerto spunti storici senza precedenti.

Circa 2.000 anni fa, ulivi e viti probabilmente crescevano sul terreno dove oggi sorge la Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, hanno rivelato nuovi scavi archeologici nel sito.

La presenza di ulivi e viti è stata identificata tramite analisi archeobotaniche e polliniche su campioni recuperati dagli scavi sotto il pavimento dell’antica basilica. Dal contesto archeologico e dagli strati, appartiene all’era precristiana, tuttavia, non sono ancora stati eseguiti test al radiocarbonio.

Da Roma al Santo Sepolcro

“Sappiamo che l’area faceva già parte della città al tempo dell’imperatore Adriano quando i Romani costruirono Aelia Capitolina”, ha affermato la Prof. ssa Francesca Romana Stasolla dell’Università La Sapienza di Roma, riferendosi alla città romana eretta sulle rovine di Gerusalemme nella prima metà del II secolo d.C. “Tuttavia, al tempo di Gesù, l’area non faceva ancora parte della città”. Secondo la tradizione cristiana, la Chiesa del Santo Sepolcro sorge sul luogo in cui Gesù fu crocifisso (noto come Calvario o Golgota) e sulla sua tomba vicina, che oggi è sormontata da un’edicola costruita nel 1810.

Stasolla ha diretto gli scavi in ​​corso sin dal loro inizio nel 2022.

Nel 2019, dopo decenni di lotte intestine, le tre comunità religiose centrali che gestiscono la chiesa, il Patriarcato ortodosso, la Custodia di Terra Santa e il Patriarcato armeno, hanno concordato importanti lavori di ristrutturazione per sostituire il pavimento dell’edificio, per lo più risalente al XIX secolo.

“Con i lavori di ristrutturazione, le comunità religiose hanno deciso di consentire anche scavi archeologici sotto il pavimento”, ha affermato Stasolla, mentre si sedeva con The Times of Israel per la prima intervista completa che ha rilasciato dall’inizio degli scavi. “Tuttavia, al momento, non abbiamo alcuna area di scavo aperta, poiché la chiesa si sta preparando per Pasqua, quando dovrà essere completamente accessibile ai pellegrini”, ha osservato.

Gli scavi, tuttavia, dovrebbero riprendere dopo Pasqua e saranno probabilmente completati entro pochi mesi.

Tutti gli archeologi che partecipano agli scavi sono italiani e affiliati all’Università La Sapienza.

“Ci alterniamo, ma il nostro team a Gerusalemme include sempre 10 o 12 persone”, ha affermato Stasolla.

Occasionalmente, esperti in campi specifici, come geologi, archeobotanici o archeozoologi di Roma, si uniscono agli archeologi di Gerusalemme.

“Tuttavia, la maggior parte del nostro team rimane a Roma, dove inviamo i dati per il lavoro di post-produzione”, spiega Stasolla.

Le nuove tecnologie alla scoperta del sepolcro di Gesù

“Sebbene non siamo stati in grado di vedere l’intera chiesa scavata in un colpo d’occhio, le nuove tecnologie ci consentono di ricostruire il quadro generale nei nostri laboratori”, ha affermato Stasolla. “Se stessimo parlando di un puzzle, potremmo dire che stiamo scavando solo un pezzo alla volta, ma alla fine avremo una ricostruzione multimediale completa del quadro completo”.

Nel corso dei secoli, il Santo Sepolcro ha subito molteplici cicli di distruzione e restauro.

La prima struttura fu eretta nel IV secolo da Costantino, il primo imperatore che si convertì al cristianesimo. La chiesa fu incendiata dai persiani nel VII secolo e attaccata dal califfo al-Hakim nel 1009. Un importante restauro sotto il dominio dei crociati nel XII secolo diede all’edificio il suo aspetto attuale.

Secondo Stasolla, gli strati nascosti sotto il pavimento della chiesa, simili alle pagine di un libro, hanno offerto una straordinaria cronaca della storia di Gerusalemme, a partire dall’età del ferro (1200-586 a.C.).

“La chiesa sorge su una cava, il che non ci sorprende perché una vasta parte della Città Vecchia di Gerusalemme sorge su una cava”, ha affermato Stasolla. “La cava era già attiva nell’età del ferro. Durante gli scavi, abbiamo trovato ceramiche, lampade e altri oggetti di uso quotidiano risalenti a quel periodo”.

Quando la cava cessò di essere sfruttata e prima che la chiesa fosse costruita, parte dell’area fu utilizzata per l’agricoltura.

“Furono eretti bassi muri di pietra e lo spazio tra di essi fu riempito di terra”, ha detto Stasolla. “I reperti archeobotanici sono stati particolarmente interessanti per noi, alla luce di quanto menzionato nel Vangelo di Giovanni, le cui informazioni sono considerate scritte o raccolte da qualcuno che conosceva Gerusalemme all’epoca. Il Vangelo menziona un’area verde tra il Calvario e la tomba e abbiamo identificato questi campi coltivati”.

Al tempo di Gesù, l’ex cava era utilizzata anche come luogo di sepoltura, con diverse tombe scavate nella roccia, come in altre aree di Gerusalemme.

“Dobbiamo immaginare che man mano che la cava veniva progressivamente abbandonata, le tombe venivano scavate a diversi livelli”, ha detto Stasolla. “L’area, quindi, presentava diverse sepolture di quel periodo.

Costantino scelse quella che era stata venerata come tomba dove fu sepolto Gesù, e vi fece scavare attorno nell’area che corrisponde all’attuale rotonda, isolandola dalle altre sepolture.” Sono note altre tombe come parte del complesso del Santo Sepolcro, tra cui una che la tradizione cristiana attribuisce a Giuseppe d’Arimatea, che si dice abbia donato a Gesù il suo luogo di sepoltura vuoto.

Stasolla e il suo team hanno scoperto diversi reperti che probabilmente risalgono al IV secolo.

Un altro reperto che risale sicuramente al IV secolo è un tesoro di monete recuperato nella parte orientale dell’attuale rotonda, la cui moneta più antica fu coniata sotto Costanzo II (337-361 d.C.) e le monete più recenti sotto Valente (374-378 d.C.).

I ricercatori hanno anche trovato centinaia di ossa di animali, macellate e mangiate nel corso dei millenni da sacerdoti e pellegrini.

Un rapporto preliminare sullo scavo pubblicato sulla rivista peer-reviewed “Liber Annuus” nel 2023, descrive il contenuto di una trincea strutturale associata al periodo crociato e un moderno tombino.

Ci resta solo una parte della navata settentrionale da scavare”, ha affermato Stasolla. Alla domanda se l’archeologia risponderà mai alla domanda se Gesù sia stato effettivamente sepolto nel Santo Sepolcro, Stasolla ha osservato che è importante mantenere fede e storia come due campi distinti.

“Tuttavia, è la fede di coloro che hanno creduto nella santità di questo sito per millenni che gli ha permesso di esistere e trasformarsi”, ha affermato. “Questo vale per tutti i luoghi sacri”.

“Il vero tesoro che stiamo rivelando è la storia delle persone che hanno reso questo sito ciò che è esprimendo qui la loro fede”, ha aggiunto. “Che qualcuno creda o meno nella storicità del Santo Sepolcro, il fatto che generazioni di persone ci abbiano creduto è oggettivo. La storia di questo luogo è la storia di Gerusalemme e, almeno da un certo momento, è la storia del culto di Gesù Cristo”.