La pressione fiscale in Italia ha superato il 50%. Ma il bilancio pubblico migliora e questo fa bene sperare.

Una volta, un prelievo del 30% voleva dire depressione e ribellioni. La storia è piena di precedenti. Ora subiamo senza banfare: o siamo talmente ricchi che lo sopportiamo senza grandi sforzi o siamo ormai talmente appecoronati che subiamo di tutto. Cent’anni fa, la tassa sul macinato o sul sale mandava in subbuglio l’Italia, nel XXI secolo ci martirizzano con IVA, IMU, TARI e quant’altre sigle possono inventarsi e gli italiani corrono a pagare.

Il risvolto positivo è che nei quattro trimestri del 2024, in termini di incidenza sul Pil, il saldo primario è positivo, pari allo 0,4% (-3,6% nello stesso periodo del 2023). Vuol dire che abbiamo fatto un passo fuori dalla palude dove l’Italia finì, negli anni ’70, per allontanare i fantasmi della guerra sociale alimentati dal terrorismo, con una redistribuzione del reddito, un reddito che peraltro non c’era. Da qui un crescente debito, meso sotto il tappeto per entrare nell’euro, ma riemerso con gli interessi quando gli americani hanno presentato il conto e i tedeschi hanno imposto le loro regole contabili. Giustamente Giorgetti reagisce male.