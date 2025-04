Gemma Galgani in queste ultime ore ha condiviso un post che ha fatto preoccupare i fan: l’addio ad una persona speciale

Si tratta di un pensiero che la dama dedica a una persona, evidentemente importante della sua vita, che purtroppo non c’è più. Presente su Instagram con oltre 540.000 follower Gemma Galgani, si sa, è una delle dame più famose di Uomini e Donne e ogni suo gesto non passa inosservato.

La sua popolarità è cresciuta col tempo da quando oltre dieci anni fa è approdata nel celebre programma alla ricerca della sua anima gemella. Anima gemella che purtroppo ancora non si è palesata, con ripetuti momenti di delusione e improvvisi ripensamenti di cavalieri non troppo convinti e convincenti.

Gemma è una donna molto sensibile e nel suo passato all’interno del piccolo schermo, ci sono state due importanti storie d’amore durante le quali il pubblico l’ha realmente vista innamorata. La prima in assoluta è quella con Ennio Zingarelli morto purtroppo il 16 dicembre 2024 con il quale la dama torinese si è trovata un passo dal matrimonio; La seconda è con Giorgio Manetti soprannominato il gabbiano per il suo spirito libero e per essere un grande appassionato di viaggi. A parte loro nessuno finora è ancora riuscito a conquistare nel profondo Gemma.

Il post dedicato ad un caro amico scomparso

Nonostante tutto è innegabile il fascino elegante di Gemma Galgani, ma soprattutto il suo modo gentile e romantico di affrontare le difficoltà che di tanto in tanto si ritrova a dover fronteggiare in questo grande gioco dei sentimenti che è Uomini e Donne.

Come sanno bene i fan, la dama in passato ha lavorato in un ambiente particolare che è quello del teatro. Gemma infatti è stata direttrice di Sala al teatro Colosseo di Torino per molti anni e qui ha avuto modo di incontrare molte celebrità della recitazione e dello spettacolo in generale come per esempio Walter Chiari. “Ebbi una simpatia per Walter Chiari ma fu più che altro una forte intesa professionale. Lui era molto famoso perché non arrivava mai puntuale a teatro e spesso e volentieri non si presentava proprio agli spettacoli. Io riuscì a fargli mantenere gli impegni presi con il mio teatro per l’intera stagione. Poi per dispetto lui alla fine mi disse Gemma ce l’hai fatta. Ma non del tutto. È all’ultima serata Non si presentò. Era davvero imprevedibile Walter”. Ha raccontato in un’intervista.

Oltre a Walter Chiari Gemma ha avuto modo di conoscere anche altri artisti, come per esempio Piero Fantastichini artista visionario che ha sempre privilegiato la sperimentazione dei materiali e delle all’avanguardia. Non è dato sapere come Gemma abbia conosciuto Fantastichini ma è a lui che purtroppo è dedicato il suo post di ultimo saluto. Fantastichini infatti è venuto a mancare l’11 Aprile scorso.”Ciao maestro voglio ricordarti così..” scrive Galgani su un’immagine dell’artista di qualche anno fa che lo mostra mentre suona la batteria. “Piero Fantastichini hai raggiunto tuo fratello Ennio”, conclude la dama facendo intendere che tra loro c’era una grande e bella amicizia.