Filomena Mastromarino, conosciuta come Malena la pugliese, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal porno. Dopo aver iniziato la sua carriera nei film per adulti nel 2016, scoperta da Rocco Siffredi, l’attrice hard italiana ha deciso di abbandonare questo mondo già due anni fa. A Il Giornale, Malena ha raccontato le motivazioni che l’hanno portata a fare questa scelta, tra ribellione, pentimenti e difficoltà vissute nel settore: “Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato”.

L’inizio di un percorso controverso

Malena ha spiegato come la decisione di entrare nel mondo del porno sia nata da un conflitto personale e da una reazione impulsiva. Proveniente da un’educazione rigida e religiosa, ha vissuto una relazione complessa, dove si trovava nel ruolo di “altra donna”. Questo l’ha portata a pensare: “Visto che non posso essere tua, sarò degli altri”. Da quel momento, il porno è entrato nella sua vita. La rivelazione ai genitori, però, non è mai avvenuta direttamente: “Lo hanno scoperto dalla tv”.

Ribellione e pentimenti

Ripercorrendo il suo passato, Malena riconosce che molte sue scelte sono state guidate da un senso di ribellione. “Ogni decisione è stata l’opposto di quello che il cuore mi diceva di fare”, ha confessato. Nonostante il successo, definisce la sua esperienza nell’hard come “uno sbaglio”, aggiungendo: “Mi sono fatta male da sola come donna”.

Il ritiro dal porno è arrivato dopo un lungo periodo di riflessione. Malena ha dichiarato che l’ambiente era diventato tossico: “Non mi piaceva più ciò che accadeva intorno. La trasgressione era diventata un’esagerazione, un peccato”. Inoltre, ha sottolineato la mancanza di umanità nell’industria, dove spesso si sentiva sola e vulnerabile: “La paura era quella di non tornare a casa”.

Oltre alle difficoltà pratiche, ha affrontato il peso di non essere vista come Filomena, la donna dietro Malena. “Gli uomini mi volevano solo come sex symbol. Senza il sex, sembravo non valere niente”. Con il suo ritiro, Malena sembra ora cercare una nuova direzione nella vita, lontana da un mondo che le ha dato fama ma anche molte ferite.