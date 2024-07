Manila Nazzaro cambia colore e taglio dopo le nozze: nuovo look, cosa ha fatto ai capelli

Manila Nazzaro cambia colore e taglio dopo il matrimonio con Stefano Oradei: il nuovo look conquista tutti, cosa ha fatto ai capelli.

Il matrimonio segna un momento di profondo cambiamento nella vita di una donna come testimonia Manila Nazzaro che, poche settimane dopo le nozze con Stefano Oradei, ha deciso di affrontare il nuovo capitolo della sua vita rinnovando la propria immagine e cambiando il look. L’ex Miss Italia, sempre bellissima e in perfetta forma esattamente come quando conquistò la corona della più bella d’Italia, ha annunciato il cambiamento prima con delle foto in cui mostra i vari passaggi e poi quella in cui sfoggia un look davvero luminoso e moderno.

Nessun cambiamento drastico per Manila Nazzaro che non rinuncia ai suoi capelli lunghi e biondi scegliendo, però, di illuminare ulteriormente il viso con dei giochi di luce particolari che esaltano la pelle chiara, ma anche gli occhi azzurri assolutamente magnetici. La Nazzaro si è così affidata a delle mani esperte rivolgendosi al suo hair stylist di fiducia che, dopo un lungo lavoro, è riuscito a soddisfare le esigenze di Manila.

Manila Nazzaro cambia look senza rinunciare al biondo: la novità dei suoi capelli

Serena e felice della sua vita matrimoniale accanto a Stefano Oradei, Manila Nazzaro non ha avuto bisogno di stravolgere il look pur decidendo di rinnovarlo con un piccolo cambiamento che i followers hanno particolarmente apprezzato. Solitamente, l’ex Miss Italia ha sempre sfoggiato un biondo caldo: stavolta, invece, ha puntato su una tonalità più fredda che si addice alla sua carnagione. Con una lunghezza medio-lunga, una piega ondulata e una frangia aperta nella parte centrale, la Nazzaro sfoggia un look moderno e decisamente giovanile.

A complimentarsi per la scelta del nuovo look non sono state solo le sue fan, ma anche le amiche con cui ha condiviso la grande gioia di aver ritrovato l’amore accanto all’ex maestro di Ballando con le stelle. “Mi piace molto questo look” ha commentato Matilde Brandi che non ha potuto partecipare al matrimonio trovandosi in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi 2024.

“Wow, come siete aggressivi”, ha scritto Milena Miconi che, invece, ha avuto un ruolo fondamentale al matrimonio avendo officiato la cerimonia che la coppia ha organizzato lo scorso 13 maggio sulla terrazza dell’Hotel Mecenate Palace, dopo il rito civile in Campidoglio. Anche i fan hanno inondato di commenti il post della Nazzaro che si gode non solo l’affetto del pubblico che, ormai la segue da anni, ma soprattutto quello del marito Stefano e dei figli Nicolas e Francesco, nati dal primo matrimonio con Francesco Cozza e con cui si è recentemente recata a New York per festeggiare i 18 anni del primogenito.