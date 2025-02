Mara Venier ha una casa da sogno proprio nel cuore della musica latina, Santo Domingo: ecco i dettagli e le curiosità

Una delle donne che hanno sempre dimostrato talento, professionalità, dedizione e sacrificio verso il mondo dello spettacolo e soprattutto della conduzione è proprio lei, Mara Venier. In molti la soprannominano la Zia degli italiani per il suo essere simpatica e affabile ma allo stesso tempo umile in qualunque occasione. In molti, vorrebbero conoscere i dettagli della sua abitazione a Santo Domingo, un vero paradiso per gli occhi.

Giovanissima, Mara lascia Venezia sua città natale a soli 18 anni proprio per seguire il suo primo marito a Roma, cominciando a fare provini per diversi film tra cui Diario di un italiano, che ha dato vita alla sua splendida carriera. A questi, poi, si sono aggiunti altri film per lo più commedie all’italiana al fianco di Jerry Calà, oggi suo ex ma grandissimo amico.

Il 1993 per Mara è l’anno di svolta, in quanto affianca Luca Giurato alla conduzione di Domenica In e, vista la sua intraprendenza e professionalità diviene la padrona di casa solista e che cambia il programma nel migliore dei modi possibili. Oggi, infatti, questa trasmissione fa parte di lei ed è uno dei punti di riferimento dell’azienda Rai, nonostante siano passati oltre 32 anni.

Mara Venier, la villa da sogno è uno spettacolo: ecco dove si trova

Negli anni Mara Venier oltre far parlare di sé per via della trasmissione Domenica In, è riuscita a incuriosire i lettori circa la sua vita privata ma soprattutto la sua meravigliosa villa nel cuore di Santo Domingo, dove spesso con suo marito Nicola Carraro, scappa durante le vacanze estive, festeggia compleanni e momenti meravigliosi insieme ai suoi figli, a suo marito e ai suoi nipoti.

L’abitazione a Santo Domingo è su due livelli immersa nel verde e tra le palme tipiche dello stile dell’isola. Inoltre, è circondata anche da luci che rendono l’atmosfera molto romantica e piacevole.

La vista sulla baia è spettacolare e la spiaggia caraibica più vicina e raggiungibile in poco tempo, dove ci si può rilassare tra le acque cristalline e le spiagge meravigliosa ma soprattutto super pulite. Gli interni rispecchino la personalità della conduttrice e sono chic ma anche minimal.

Infatti, il soggiorno, a cui si accede con una porta scorrevole, presenta spaziosi maxi divano dove sono posizionati cuscini e candele a completare il tutto.

Al piano di sopra, a cui si accede con una scala a chiocciola, ci sono le altre stanze. A completare il tutto ci sono ampie finestre. Principalmente la villa si trova a Playa minitas Casa de Campo, dove l’affitto costa circa 3500 euro per notte.