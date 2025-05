Colpo di scena per la televisione italiana: Maria De Filippi asfaltata da Roberto Bolle. Ecco cosa sta accadendo.

Roberto Bolle sempre più personaggio televisivo oltre che uno dei migliori danzatori al mondo. La conferma arriva dalla reazione del web alla messa in onda di Viva la danza, lo show dedicato totalmente alla danza e trasmesso in prima serata da Raiuno. Accompagnato da altri danzatori e con la partecipazione di ospiti speciali, Roberto Bolle ha condotto il pubblico nel magico mondo della danza con il racconto della coppia artistica formata da Serena Rossi e Claudio Santamaria.

Uno spettacolo che il pubblico ha particolarmente apprezzato come documentato i tanti messaggi pubblicati sul web dove gli utenti hanno fatto un paragone anche con Amici di Maria De Filippi che, da più di vent’anni, porta la danza nelle case degli italiani.

Perché Roberto Bolle ha asfaltato Maria De Filippi: i commenti del web

Il talento e il carisma di Roberto Bolle che, dopo aver danzato in tutti i teatri del mondo sta portando la danza anche nelle case degli italiani attraverso la televisione, ha fatto impazzire i telespettatori di Raiuno. Lo spettacolo Viva la danza a cui hanno partecipato i più grandi danzatori del mondo che si sono esibiti in luoghi magici come, Palazzo Barberini, piazza San Marco, il Teatro La Fenice e Palazzo Ducale e Ca’ d’Oro ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori che hanno applaudito la scelta della Rai di puntare ancora sull’arte di Roberto Bolle.

“Nell’antica Grecia Bolle sarebbe stato considerato un semidio“, scrive qualcuno. “Grazie come sempre bellissimo. Ogni volta sempre nuovo e spettacolare”, aggiunge un altro. E ancora: “Uno squarcio di bellezza in una tv sempre più povera. Grazie Roberto Bolle“, “Tutto Così Perfetto e Incredibile! Roberto Bolle è La Vera Essenza Della Danza.”, “Bellissimo programma. Viva La Danza è magia pura, è arte“, “Stasera Roberto Bolle ha proprio detto ‘Altro che Amici’”, “Questo programma è sublime” scrivono gli utenti su X dove sono soliti commentare tutti i programmi televisivi.

La danza di Roberto Bolle, dunque, è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori che, di fronte alla danza offerta ad Amici, sembrano preferire quella del grande étoile. Molto apprezzati anche Serena Rossi e Claudio Santamaria che, oltre ad aver raccontato perfettamente la serata, hanno sfoggiato il loro talento vocale al punto che in tanti si augurano di poterli vedere a teatro, magari come protagonisti di un musical. “Serena Rossi è bravissima, la adoro da sempre, Santamaria mi piaceva come attore, oggi invece lo scopro come show man e non scherza: suona, canta… sa fare tutto”, è il commento di un utente.