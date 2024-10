Megalopolis: trailer, cast e trama del nuovo film di Francis Ford Coppola

Il 16 ottobre esce in sala Megalopolis, l’attesissimo film di Francis Ford Coppola. Scopriamo trailer, cast e trama. Presentato in anteprima mondiale a maggio in concorso alla 77ª edizione del Festival di Cannes, Megalopolis è un film diretto da Francis Ford Coppola, tornato alla regia a distanza di 13 anni dall’ultima opera cinematografica. Il film, già uscito nella sale americane, è uno dei più attesi dell’anno, nonché uno dei più discussi.

Già nei piani di Coppola durante la lavorazione di Apocalypse Now, Megalopolis ha vissuto la sua lunghissima fase di sviluppo, oltre quarant’anni, nella mente del suo regista, negli appunti, nei ritagli di giornale, nelle bozze, nelle scritture e nelle riscritture. Ora la sua idea si è fatta film, e in definitiva colossal, una tragedia dal sapore di antica Roma che riflette sulla società di oggi e su quella futura.

Il film di Coppola, al momento, è stato accolto tiepidamente dal pubblico e dalla critica, con recensioni decisamente contrastanti. Destinato a dividere e far parlare ancora per molto tempo, Megalopolis uscirà nella sale italiane il 16 ottobre. Scopriamo trailer, cast e trama del film.

Megalopolis: la trama del film

Megalopolis è la storia di Cesar Catilina, un architetto di New Rome, e del suo folle e utopistico piano per ricostruire la città, completamente devastata da una catastrofe. La sua idea di ricostruzione, innovativa e basata sull’utilizzo di un materiale nuovo chiamato Megalon, viene ostacolata dal sindaco della città, il corrotto e conservatore Franklyn Cicero. Quando Julia, la figlia del sindaco, si innamora di Cesar, la situazione si destabilizza ulteriormente. La ragazza si ritrova a vivere una profonda crisi personale, divisa tra l’amore per l’architetto e quello per il padre. In questa vicenda tragica si inserisce anche Clodio Pulcher, il cugino di Cesar, ossessionato da Julia e pronto a tutto per conquistarla.

Megalopolis: cast e trailer

Il film di Coppola ha un cast davvero eccezionale: Adam Driver interpreta l’architetto Cesar Catilina, Giancarlo Esposito veste i panni del sindaco Franklyn Cicero e Nathalie Emmanuel (Il Trono di Spade, Fast & Furious) quelli di Julia Cicero. Nel cast troviamo anche Shia LaBeouf nel ruolo di Clodio Pulcher e nomi di altissimo calibro come quelli di Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Laurence Fishburne e Dustin Hoffman.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 16 ottobre.