Annuncio a sorpresa della superstar della tv che, nel corso di un’intervista, svela che è prossima al matrimonio.

Non solo annunci di gravidanze, ma anche di matrimoni in questo maggio per i vip italiani che stanno spiazzando i fan svelando di essere in dolce attesa o in procinto di pronunciare il fatidico sì. E’ quanto accaduto nel corso di una delle ultime puntate di Verissimo durante le quali l’ospite di Silvia Toffanin, ignara di quanto stava per accadere, ha svelato che si sposerà entro la fine dell’anno.

La data ufficiale del matrimonio non è stata svelata, ma l’ospite della Toffanin ha spiegato che convolerà a nozze a novembre e che avrà una testimone d’eccezione con cui ha condiviso l’ultima parte della sua vita professionale.

Chi è la superstar tv che si sposa a sorpresa

L’autunno, per gli amanti del gossip, sarà ricco di notizie. Per quel periodo, infatti, sono attesi i parti di Alessandra Amoroso, Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, tutte e tre in attesa della prima figlia ma anche del matrimonio dell’anno. A novembre, infatti, si sposerà uno degli artisti più amati non solo dalla sua generazione, ma anche da quelle più giovani ovvero Cristiano Malgioglio.

Reduce dalla straordinaria avventura vissuta nuovamente nel serale di Amici come giudice condividendo, stavolta, le decisioni con Elena D’Amario e Amadeus, Malgioglio, nel corso di un’intervista a Verissimo durante la quale ha rivissuto alcuni dei momenti di Amici condivisi insieme a colei che sarà la sua testimone di nozze ovvero Alessandra Celentano.

Non ci sono certezze su chi sarà il futuro marito di Malgioglio ma non si esclude che possa essere Onur, il fidanzato turco più giovane di lui e che l’avrebbe accompagnato anche a Sanremo durante il Festival 2025.

L’annuncio sulle prossime nozze coglie, tuttavia, tutti i fan di Malgioglio impreparati. Nel 2023, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, l’artista aveva parlato della presenza di un fidanzato turco di 40 anni più giovane, ma di fronte alla possibilità di un eventuale matrimonio, aveva detto: “Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così”.

A novembre manca ancora qualche mese: svelerà la data ufficiale o cambierà idea? Lo scopriremo sicuramente dopo l’estate durante la quale, probabilmente, Malgioglio fornirà qualche indizio sulla sua vita privata.