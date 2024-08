Milo Infante: età, moglie e figli, lauree, dove vive. Tutto sul giornalista Rai

Chi è Milo Infante, giornalista Rai e conduttore: età, moglie, figli, lauree e dove vive. Tutto su di lui e sulla sua vita privata.

Milo Infante, giornalista e conduttore Rai, è diventato un volto popolarissimo grazie a programmi come ’Italia sul 2, Generazione Giovani e Ore 14. Classe 1968, è nato a Milano ed è un figlio d’arte. Il padre, infatti, è Massimo Infante, il noto giornalista e critico d’arte di cui ha scelto di seguire le orme dopo aver concluso il suo percorso di studi. Negli anni ’90 inizia a collaborare con importanti testate nazionali come Il Giorno, Corriere della Sera e La Notte e, nel 1998, diventa vicedirettore di Telelombardia e debutta in televisione conducendo il talk show Buoni e cattivi.

Ha lavorato, inoltre, in altre trasmissioni come Iceberg, Orario continuato e Prima serata, Silenzio stampa e Spazio Disponibile e, nel 2003, arriva il debutto in Rai e, dopo una causa, è tornato nuovamente a lavorare sulla tv di Stato.

La vita privata di Milo Infante: chi è la moglie

Sulla Rai, Milo Infante è diventato molto popolare conducendo programmi come L’Italia sul 2 dove è rimasto per ben nove anni. Dal 2020, invece, è tornato ad occupare il pomeriggio di Raidue guidando il programma Ore 14 dove si occupa di cronaca e attualità facendo chiarezza sui fatti più importanti della società.

Della vita privata di Milo Infante si sa che è sposato con l’avvocata ed ex modella Sara Venturi. Dopo aver partecipato a Miss Padania, Sara Venturi ha scelto di non intraprendere la strada del mondo dello spettacolo dedicandosi alla carriera legale. Dopo essersi laureata in giurisprudenza, si è specializzata in diritto penale diventato un legale di successo. Inoltre, collabora con NJus, un portale giuridico che crea contenuti per studenti e addetti ai lavori.

Parlando della moglie, Milo Infante ha detto in alcune interviste: “Sara è la roccia su cui si infrange l’onda: sa che mi arrabbio per dieci secondi e all’undicesimo me ne sono dimenticato“. Inoltre ha detto che in casa si rende utile: “Cucino, faccio la spesa, e il sabato e la domenica pulisco di fino la casa, arrabbiandomi perché non la trovo mai pulita come vorrei”.

La coppia, dopo aver coronato l’amore con il matrimonio, due anni dopo ha avuto il figlio Daniele che gioca nell’Urania Basket di Milano ed è considerato una stella nascente del basket. A settembre, Infante tornerà a guidare il programma Ore 14 che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.