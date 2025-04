Racconto drammatico nello studio di Verissimo dove Carla Gozzi spiazza tutti con un’inattesa confessione. Ecco cos’è successo.

Nello studio di Verissimo, ogni settimana, Silvia Toffanin raccoglie le dichiarazioni dei suoi ospiti. Alcune sono di gioia come quando vengono annunciate le gravidanze ed altre sono più dolorose. E’ quanto accaduto nel corso della puntata trasmessa da canale 5 sabato 12 aprile 2025 nel corso della quale, la Toffanin ha ospitato per la prima volta anche Carla Gozzi, conduttrice televisiva, stilista, blogger e scrittrice italiana.

Nel corso dell’intervista, Carla Gozzi ha parlato della propria carriera, del modo in cui ha iniziato a lavorare anche in televisione, ma si è raccontata anche dal punto di vista della vita privata. Totalmente a proprio agio nel salotto del programma Mediaset, ha aperto il proprio cuore svelando alla Toffanin i dettagli di un periodo particolarmente difficile.

L’inedita confessione di Carla gozzi a Verissimo: la reazione di Silvia Toffanin

Carla Gozzi è sposata dal 1991 con Richard Bryan Datre, chiropratico statunitense. Per stare accanto alla moglie e vivere la loro storia d’amore, l’uomo ha scelto di trasferirsi definitivamente in Italia. La coppia che vive a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, è molto discreta e sono davvero poche le occasioni in cui è stata sorpresa dai fotografi. Molto schivo e riservato, non ha un profilo social e lascia la popolarità alla moglie.

Insieme da 30 anni, Carla Gozzi e Richard Bryan Datre hanno vissuto insieme anche un momento particolarmente difficile. “Gli ho praticamente salvato la vita una volta quando ha avuto un’occlusione alla trachea, chiamiamo l’ambulanza, ma lui era molto grave” – ha raccontato ad un’incredula Silvia Toffanin.

“Quando siamo arrivati al Pronto Soccorso, hanno chiesto a me di prendere una decisione, bisognava intubarlo anche con la tracheotomia invasiva, io ho cercato di approfondire con i medici quali potevano essere i rischi e ho preso la decisione giusta, lui è stato operato d’urgenza, abbiamo passato un mese difficilissimo. Lui adesso sta bene e si è ripreso, ma all’inizio non è stato facile”, ha aggiunto la Gozzi lasciando senza parole la Toffanin.

Parlando sempre della sua vita privata, la Gozzi ha spiegato di aver dedicato tanto tempo alla carriera rinunciando ai figli spiegando, tuttavia, di non essersi mai sentita portata per essere madre. Oggi, però, avendo un’azienda con tanti dipendenti, ammette di sentirsi “un po’ mamma di tutti loro”.

Una confessione a cuore aperto quella della Gozzi che ha colpito totalmente il cuore dei telespettatori.