Morena Farfante spiazza il pubblico di Uomini e Donne con una foto del passato: ecco com’era prima del programma.

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne arrivate in trasmissione nell’attuale stagione spunta anche Morena Farfante, affascinante siciliana che, all’inizio della sua avventura, ha avuto una frequentazione con Mario Cusitore. Chiuso tale rapporto, la bellezza di Morena ha conquistato altri cavalieri tra cui anche Francesco, uno dei nuovi cavalieri del parterre con cui sembrava potesse nascere una vera storia d’amore.

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 4 maggio 2025, tuttavia, Morena è stata spiazzata dalle dichiarazioni di Francesco che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha ammesso di non provare dei veri sentimenti per la Farfante che, invece, ha dichiarato di essere molto presa. Morena, tuttavia, in queste ore, ha conquistato le attenzioni del pubblico anche per alcune foto del suo passato. Tra le tante immagini presenti sul profilo Instagram della dama, infatti, spunta un’immagine in cui appare con un look decisamente diverso da quello che sfoggia oggi.

Morena di Uomini e Donne: la foto del passato, ecco com’era

Bellissima, con un fisico in perfetta forma, Morena Farfante è una delle dame più belle del parterre del trono over di Uomini e Donne. La 38enne siciliana che, nella vita lavora come make up artist, ha un profilo Instagram seguito da quasi 30mila followers dove pubblica foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Tra le tante immagini, però, spicca anche un’immagine del 2014 in cui la dama appare leggermente diversa da quella di oggi.

Più giovane, sempre bellissima, nella foto in questione, la dama del trono over mostra un viso totalmente naturale e la sua bellezza colpisce gli utenti che sottolineano quanto fosse bella prima dei presunti ritocchini estetici. “Qua sei molto più bella di ora”, sottolinea una follower mentre un’altra aggiunge – “Stupenda”.

Sia nella foto di ieri che in quelle di oggi, Morena resta davvero bellissima al punto che, nel parterre del trono over, è super corteggiata. L’immagine del passato della dama ha colpito anche il pubblico di Uomini e Donne che si sono complimentati con lei per l’evidente bellezza. Morena, tuttavia, durante la sua avventura nel parterre del trono over, ha conquistato tutti anche per l’atteggiamento schietto e diretto che ha avuto sin dalle prime puntate. La dama, tuttavia, si appresta a chiudere la stagione senza un compagno: stupirà tutti nelle ultime registrazioni in programma il prossimo weekend?