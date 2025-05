Uno dei volti storici di Canale 5, Myrta Merlino, pare essere in rotta di collisione con la direzione dell’emittente Mediaset.

Sono diverse ormai le voci che parlano di un addio di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5, ogni giorno sembrano più veritiere. Sembra che la conduttrice abbia deciso di lasciare il ruolo che secondo molti non le calza bene, in un programma troppo leggero per lei.

Già da tempo si parla di una difficoltà di comunicazione tra Merlino e l’alta dirigenza di Mediaset, che solo ultimamente pare aver accolto le richieste. Serve qualcosa di più adatto alla Merlino, che aspira forse alla prima serata o a qualche programma Mediaset dal respiro più ampio.

Il futuro di Myrta Merlino

Dopo due stagioni alla guida dello storico talk pomeridiano di Canale 5, la conduttrice napoletana sarebbe ormai prossima a lasciare il timone. Negli ultimi tempi sono diversi i nomi che hanno rimesso in circolazione queste voci, alcuno anche “altolocati”, fonti quasi sicure che sanno molto più di quello che sembra.

Stando ad alcuni la decisione sarebbe già presa, almeno da parte della Merlino, che si rifiuta di tornare alla conduzione del programma. Ma al contrario di quanto si pensa, Myrta non ha intenzione di lasciare Mediaset per altre emittenti, come si supponeva inizialmente.

Si parlava addirittura di passare a La7, di un programma tutto suo che avrebbe potuto rilanciare la sua carriera verso nuove direzioni. Adesso invece, secondo le indiscrezioni più accreditate, alla giornalista sarebbe stato affidato un nuovo programma su Rete 4, dal taglio nettamente diverso.

Non più un programma leggero, indirizzato al gossip e alla cronaca rosa come Pomeriggio 5 ma un settimanale di approfondimento rispetto a temi più pesanti. Un contenitore forse più in linea col background della Merlino, quasi come se fosse adattato a lei, pensato appositamente per la sua presenza.

Myrta Merlino, infatti, ha costruito negli anni una solida reputazione nel giornalismo d’inchiesta e politico, guadagnandosi il rispetto dei colleghi specializzati del settore. Dopo l’esperienza decennale a L’Aria che Tira, il passaggio alla conduzione del pomeriggio di Canale 5 era sembrato a molti una forzatura.

Il cambio di format su Rete 4, invece, rispecchierebbe di più la sua direzione professionale, si parla addirittura di prime time, dedicato a temi politici e sociali. Uno sguardo tagliente sui temi caldi che attraversano il nostro paese, con ospiti, dibattiti e l’informazione nel suo senso più diretto come centro del programma.

Ovviamente non c’è nulla di ufficiale allo stato attuale e né Myrta Merlino, né la direzione di Mediaset hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Sicuramente, le prime novità arriveranno con la nuova stagione televisiva e l’introduzione del nuovo palinsesto.