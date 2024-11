Napoli – New York: trailer, cast e trama del nuovo film di Gabriele Salvatores

Il 21 novembre esce in sala Napoli – New York, il nuovo film di Gabriele Salvatores. Il film è stato presentato in anteprima il 21 ottobre. Il soggetto inedito della pellicola, e la sceneggiatura, sono stati scritti da Federico Fellini e dal suo sceneggiatore Tullio Pinelli. Lo script, ritrovato nel 2006, è stato poi in parte rielaborato dallo stesso Salvatores.

Dopo aver diretto Il ritorno di Casanova, nel 2023, Gabriele Salvatores torna alla regia per un film ambientato a Napoli, nel periodo del secondo dopoguerra. La storia racconta l’epico viaggio di due bambini da una parte all’altra dell’Atlantico. L’uscita in sala del film è prevista per il 21 novembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Napoli – New York: trama e trailer del film

Napoli, 1949. Celestina è una bambina che ha perso tutto durante i bombardamenti, compresa la sua casa, che è andata completamente distrutta. Con sua sorella Agnese che vive in America, la zia Amelia che non può prendersi cura di lei e suo fratello Sasà che riesce solo a mettersi nei guai, la piccola Celestina dovrà riporre tutta la sua fiducia in Carmine. Nonostante la sua incoscienza, Carmine è un bambino profondamente buono.

I due bambini cercano in tutti i modi di sopravvivere, di andare avanti nonostante le mille difficoltà. Un marinaio americano, pronto a imbarcarsi per New York, chiede a Carmine di aiutarlo a sbarazzarsi di un cucciolo di giaguaro, promettendo al ragazzino una ricompensa. Il marinaio, però, parte senza pagarlo, così Carmine e Celestina, nel tentativo di inseguirlo, finiscono sul piroscafo che li porterà dall’altra parte dell’Oceano.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 21 novembre.

Napoli – New York: il cast del film

Nel cast del film troviamo diversi attori noti, come il vincitore di 3 David di Donatello Pierfrancesco Favino e l’attore statunitense naturalizzato italiano Tomas Arana (L’ultima tentazione di Cristo, Pearl Harbor, Io e mia sorella). Fanno parte del cast anche l’attore americano Omar Benson Miller (L’apprendista stregone, CSI: Miami), Anna Ammirati (Ma che bella sorpresa, Mare fuori) e Antonio Catania (Improvvisamente Natale, Boris, Il caimano). Troviamo anche i giovanissimi Antonio Guerra e Dea Lanzaro.