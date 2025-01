C’è l’annuncio delle candidature agli Oscar 2025, in programma per il prossimo 2 marzo. Le categorie sono 23, vanno dal miglior film ai migliori attori e attrici, ecco chi sogna di vincere la statuetta.

Le nomination agli Oscar 2025

Miglior film

Anora

The Brutalist

A complete unknown

Conclave

Dune: Part Two

Miglior regia

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (The Brutalist)

James Mangold (A complete unknown)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (The Substance)

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo (Wicjked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Fernanda Torres (I’m still here)

Miglior attore protagonista

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A complete unknown)

Colman Domingo (Sing sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A real pain

Edward Norton – A complete unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The apprentice

Miglior attrice non protagonista

Monica Barbaro (A complete unkown)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldana (Emilia Pérez)

Miglior scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Miglior sceneggiatura originale

The Brutalist: Daniel Blumberg

Conclave – Volker Bertelmann

Emilia Pérez – Clément Ducol e Camille

Wicked – John Powell e Stephen Schwartz

The Wild Robot – Kris Bowers

Migliora sceneggiatura non originale

A complete unknown – James Mangold e Jay Cocks

Conclave – Peter Straughan

Emilia Pérez – Jacques Audiard (con Thomas Bidegain, Léa Mysius e Nicolas Livecchi

Nickel Boys – Ramell Ross e Joslyn Barnes

Sing sing – Clint Bentley

Miglior film straniero

I’m still here (Brasile)

The girl with the needle (Danimarca)

Emilia Pérez (Francia)

The seed of the sacred fig (Germania)

Flow (Lettonia)

Miglior film d’animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance most fowl

The wild robot

Miglior canzone originale

El Mal (Emilia Pérez)

The Journey (The six triple eight)

Like a bird (Sing sing)

Mi camino (Emilia Pérez)

Never too late (Elton John: Never too late)