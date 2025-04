Non tornerà a Ballando con le stelle: per Milly Carlucci, alla vigilia dell’evento per i 20 anni del programma, arriva la doccia fredda.

Ballando con le stelle si sta preparando per festeggiare i vent’anni del programma di Raiuno con un’edizione speciale dal titolo “Sognando con le stelle” che riporterà in pista alcuni dei migliori concorrenti delle precedenti edizioni come Gabriel Garko, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e Wanda Nara.

Ad accompagnare i concorrenti ci saranno anche nuovi ballerini e il vincitore potrà entrare direttamente nel cast della prossima edizione di Ballando dove torneranno anche alcuni dei maestri storici del programma di Raiuno. Chi, invece, non ci sarà è stato uno dei maestri più discussi dell’ultima edizione.

Ballando con le stelle: chi non tornerà nel programma di Milly Carlucci

Uno dei maestri più discussi della scorsa edizione di Ballando con le stelle è stato sicuramente Angelo Madonia che ha accompagnato Federica Pellegrini. Durante le puntate del programma di Raiuno, Angelo Madonia si è scontrato spesso con la giuria e, in seguito all’ultimo scontro scatenato da un commento su Sonia Bruganelli, ha lasciato la trasmissione per poi lasciare definitivamente la trasmissione.

Angelo Madonia che non ha nascosto il desiderio di vivere un’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Nunzia De Girolamo nella terza puntata di ‘Ciao Maschio‘, ha svelato alcuni retroscena sul suo allontanamento da Ballando svelando, inoltre, che non tornerebbe mai nel programma di Milly Carlucci.

“A Ballando con le Stelle, dopo nove settimane di pieno lavoro e di pieni voti, veniva preso in esame e di mira solo un argomento che riguardava la mia vita privata. E da professionista, in quanto chiamato per fare quel ruolo lì nel programma, era giusto invece mettere in primo piano il talent e il lavoro che stavo facendo per questo talent (Federica Pellegrini, ndr)”, ha spiegato il maestro di ballo.

Nunzia De Girolamo ha così stuzzicato Madonia chiedendogli se tornerebbe a Ballando dopo quanto accaduto e la risposta è stata: “Io ho già detto diverse volte che, al di là di com’è andata quest’anno, che oggettivamente è stata una sorpresa per tutti, ho già compiuto i miei primi 40 anni, quindi il primo cerchio importante, anche da ballerino, l’ho concluso. Infatti quest’anno, a prescindere da tutto, mi sarei già spostato su altre direzioni, sempre nell’industria della danza, però comunque poi devi cambiare perché si cresce anche per quello’”, ha concluso il compagno di Sonia Bruganelli.