Paolo Ciavarro svela le ultime parole e gli ultimi desideri di mamma Eleonora Giorgi: le toccanti rivelazioni.

A distanza di pochi giorni dalla morte di Eleonora Giorgi, i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro che, nell’anno della sua malattia non l’hanno mai lasciata sola trascorrendo con lei la maggior parte del tempo, nel salotto di Verissimo, hanno raccontato quelli che sono stati gli ultimi giorni di vita dell’attrice.

Sin dal periodo della terribile diagnosi, Eleonora Giorgi ha combattuto contro il tumore al pancreas pubblicamente mostrandosi sempre sorridente e fiduciosa. Con la sua forza e il suo coraggio ha raccontato quelle che sono state le varie tappe della sua battaglia che, purtroppo, non è riuscita a vincere. Una forza e un coraggio che l’hanno accompagnata fino all’ultimo giorno come hanno rivelato i figli ai microfoni di Silvia Toffanin.

Cosa ha detto Eleonora Giorgi prima di morire: Paolo Ciavarro racconta tutto

Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro sono sempre stati uniti ma l’anno della malattia di mamma Eleonora Giorgi li ha uniti ancora di più. Entrambi, nel salotto di Verissimo, raccontando che “quando ha scoperto il male, il suo primo obiettivo era dare conforto a chi stava soffrendo come lei”.

I due fratelli svelano che è sempre stata l’attrice a dare forza a tutta la famiglia riuscendo a strappare a tutti un sorriso attraverso le sue battute. «Diceva: “Se il Papa dovesse morire prima di me, io potrei passare in secondo piano. Una battuta del genere era talmente sopra le righe che ci faceva molto ridere, e lei lo faceva apposta, perché non voleva vederci tristi», hanno raccontato.

Il ricordo di Eleonora Giorgi resterà per sempre nel cuore dei figli anche se Paolo ha spiegato che la cosa che gli fa più male è sapere che il figlio Gabriele crescerà senza la presenza della nonna. Nei tre anni di vita del bambino, nato dall’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la Giorgi c’è sempre stata ed è proprio a Gabriele che l’attrice ha pensato nei suoi ultimi giorni di vita.

«In uno degli ultimi giorni di lucidità mamma mi ha chiesto di continuare a comprare gli animaletti per Gabriele e io così ho fatto. Gli ho comprato un pappagallo e lui, appena ha scartato il pacchetto, ha urlato: «I regali di nonna Ele!». E io sono scoppiato a piangere, ormai è una settimana che piango continuamente. Farò sempre a Gabriele il regalo di nonna Ele. Lei mi ha chiesto di raccontare a Gabriele che è stata chiamata da Dio in cielo per proteggerlo da lassù», ha raccontato con commozione Paolo.