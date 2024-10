Parthenope: trailer, cast e trama dell’ultimo film di Paolo Sorrentino

Il 24 ottobre esce in sala Parthenope, l’ultimo attesissimo film di Paolo Sorrentino. Scopriamo trailer, cast e trama. Presentato in anteprima mondiale a maggio durante il Festival di Cannes, Parthenope è l’ultimo film di Paolo Sorrentino, decima pellicola del regista napoletano. Il film uscirà nelle sale italiane il 24 ottobre e successivamente sarà disponibile su Netflix.

Il film, che si presenta come un omaggio particolare e onirico alla città di Napoli, ha ricevuto recensioni perlopiù positive, soprattutto in Europa, dove è stato elogiato il fascino di una produzione tipicamente sorrentiniana. Pregi e difetti di tale produzione, invece, sono stati sottolineati, soprattutto negativamente, in diverse recensioni americane, nelle quali si evidenzia una crescente sensazione di involontaria parodia. Ora non rimane che aspettare l’uscita nelle sale, dunque il giudizio del pubblico italiano. Scopriamo trailer, cast e trama del film.

Parthenope: trama e trailer del film

Il film segue la storia di Partenope, che si chiama come la città antica progenitrice di Napoli. Le vicende del film iniziano con la sua nascita, intorno agli anni Cinquanta, e si sviluppano nell’arco di molti anni fino ai giorni nostri. Assistiamo alla sua vita, non quella di un’eroina, ma quella di una donna che vive nella libertà, nell’amore per alcuni uomini e in quello per la città di Napoli e per le serate appassionate e spensierate a Capri. In particolare, il film ripercorre alcune date simbolicamente e storicamente rilevanti come il 1968 delle manifestazioni studentesche e il 2023, anno dello scudetto del Napoli. Il resto è un lungo e visionario viaggio attraverso gli occhi della sua protagonista, un omaggio alla città del suo autore e alle sensazioni che suscita.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 24 ottobre.

Parthenope: il cast del film

Il cast del film è di livello, con diversi nomi noti del cinema italiano e internazionale. La protagonista da giovane è interpretata da Celeste Dalla Porta, quella adulta da Stefania Sandrelli. Luisa Ranieri interpreta il ruolo di Greta Cool, Silvio Orlando quello di Devoto Marotta e Isabella Ferrari quello di Flora Malva. Nel cast, inoltre, spicca il nome del premio Oscar Gary Oldman, che interpreta il noto scrittore americano John Cheever. Fanno parte del cast anche Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Nello Mascia e Biagio Izzo.