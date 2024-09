Perché Loretta Goggi non è più a Tale e Quale Show: cosa è successo, le parole di Carlo Conti

Loretta Goggi ha lasciato dopo anni la giuria di Tale e Quale Show: Carlo Conti svela cos’è successo e il motivo della scelta.

Venerdì 20 settembre, in prima serata su Raiuno, torna in onda Tale e Quale Show con la conduzione di Carlo Conti, ma con nuovi concorrenti e con una giuria in parte rinnovata. Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato e Simone Annicchiarico sono i concorrenti che, nel corso delle varie puntate, si trasformeranno nei più grandi artisti della musica italiana e internazionale.

A giudicarli, in giuria, ci saranno ancora Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello mentre non ci sarà Loretta Goggi che, dopo tredici anni, ha deciso di salutare lo show del venerdì sera di Raiuno. Al posto della Goggi, in giuria, ci sarà Alessia Marcuzzi, ma qual è il motivo di tale scelta? A svelarlo è stata lei stessa in primis e, successivamente, Carlo Conti.

Loretta Goggi: il vero motivo dell’addio a Tale e Quale Show

Nessuna nuova esperienza professionale e nessuna diatriba tra Loretta Goggi e la squadra di Tale e Quale Show. L’artista, dopo tredici anni, ha deciso di lasciare la giuria dello show di Raiuno, per dedicarsi alla propria famiglia. “Ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show (programma che resterà sempre nel mio cuore)“, ha scritto lo scorso maggio la Goggi in un post pubblicato su Facebook spiegando di voler dedicare il proprio tempo alla famiglia.

“Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza: un’ondata di amore, condita di allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita. Felicità, miei cari tutti”, ha concluso la Goggi che, pur essendo grata al pubblico per l’amore che le ha sempre dimostrato, ha voglia di trascorrere giornate tranquille in famiglia dedicandosi al pronipote.

Un’assenza importante quella della Goggi come ha confermato Carlo Conti nella conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Tale e Quale Show. “Un’assenza grandissima. Ci seguirà da casa. Ha fatto una scelta importante, seguire il suo nipotino che le sta riempiendo la vita più di ogni altro spettacolo. Le mando un grande abbraccio”, le parole del conduttore toscano che, in tredici anni, ha instaurato un rapporto di stima e affetto con la Goggi.