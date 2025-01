Se lo stanno chiedendo in molti anche perchè l’amata opinionista di Uomini e Donne, è sempre stata perfetta nel suo ruolo al fianco di Gianni Sperti

Tina Cipollari ha deciso di sorprendere tutti i telespettatori di Uomini e Donne mettendosi in gioco in prima persona, come tronista.

Un ruolo che i suoi fan storici hanno già avuto modo di vedere, quando agli albori della sua carriera, Tina si mise alla ricerca del principe azzurro, trovando di fatto quello che poi è diventato suo marito e padre dei suoi figli.

Purtroppo com’è noto il matrimonio con Kikò Nalli è naufragato qualche anno fa e l’amata opinionista di Uomini e Donne dopo aver ritentato l’amore con un ristoratore di Firenze, è ritornata single. Per tanti anni abbiamo visto Tina Cipollari come figura importante all’ interno del format che le ha dato successo e visibilità: un’ opinionista diretta, attenta ai dettagli e senza peli sulla lingua. Perché ha deciso di passare per la seconda volta dall’altra parte?

E’ arrivato il momento giusto per cercare l’amore

Lo ha spiegato lei stessa durante un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni: “Ormai sono single da parecchio tempo. Per cui possiamo dire che sarebbe finalmente l’ora di trovarsi un nuovo compagno.” Ha fatto sapere la Vamp di Viterbo, la quale non si è tirata indietro nel descrivere per filo e per segno l’uomo che vorrebbe al suo fianco.

L’uomo ideale di Tina Cipollari è un uomo maturo, tra i 63 e i 75 anni, paziente, perbene, generoso, curioso, amante dei viaggi e, preferibilmente, benestante. Tina sottolinea l’importanza dell’intelligenza e dell’amore per la vita. Riguardo al suo ruolo di opinionista, il volto noto di Canale 5 ammette di poter sembrare crudele nei confronti dei partecipanti, ma spiega che spesso questi, dopo scontri accesi, cercano un confronto con lei per comprendere meglio il suo punto di vista e migliorare il proprio comportamento.

Parlando di Gemma Galgani, Tina ritiene che, se si fossero conosciute prima, Gemma avrebbe potuto migliorarsi grazie ai suoi consigli, ma riconosce che, essendo arrivata al programma in età avanzata con un carattere già formato, ciò non è stato possibile. I telespettatori conoscono bene i loro scontri con le scaramucce di Tina ai danni della dama che trappano sempre un sorriso anche se la stessa cosa non si può dire per Gemma.

Anche quest’ ultima recentemente ha fatto un appello, sottolineando che sta cercando realmente una persona al suo fianco, anche se si trova a Uomini e Donne ormai da 15 anni senza essere riuscita a realizzare questo suo grande sogno. Purtroppo Gemma non è ancora salita sul trono come ha fatto Ida Platano l’anno scorso e come ha fatto per la seconda volta la sua acerrima nemica Tina. Chissà se in giorno anche per lei arriverà questa possibilità.