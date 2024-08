Re Carlo, i dettagli (agghiaccianti) sul suo tumore: parlano i medici

Re Carlo sta portando avanti la battaglia contro il tumore, ma come sta davvero? I dettagli agghiaccianti rivelati dai medici.

Lo scorso febbraio, sulla casa reale inglese, si è abbattuto un fulmine a ciel sereno: Re Carlo, salito al trono da pochi mesi dopo la morte della Regina Elisabetta, ha scoperto di avere un tumore e, a 75 anni, dietro consiglio medico, ha sospeso tutti gli impegni pubblici. Dopo due mesi di assenza, il Sovrano è poi tornato a farsi vedere mostrando la sua solita sicurezza, ma come sta davvero?

Dopo il comunicato ufficiale con cui è stata annunciata al mondo la malattia di Carlo, la Royal Family ha preferito mantenere il più stretto riserbo non solo sulle condizioni del Re, ma anche su quelle della principessa Kate Middleton che, poche settimane dopo il suocero, ha annunciato a sua volta di avere un cancro. Oggi, però, a fare chiarezza sullo stato di salute del padre di William e Harry sono i medici.

La salute di Re Carlo: i medici svelano i dettagli

Nonostante i membri della Royal Family continuino a mostrarsi sereni agli occhi dei sudditi, la preoccupazione per lo stato di salute di Re Carlo continua. La lotta contro il tumore, infatti, non è ancora terminata e cresce l’apprensione sul suo stato di salute. Per staccare la spina dai vari impegni e per provare a rilassarsi, Carlo ha scelto di trascorrere le vacanze nel Castello di Balmoral insieme alla propria famiglia con cui ha sempre mantenuto i contatti, anche durante le prime settimane della malattia.

Per proteggerlo, infatti, i medici avrebbero inizialmente attuato un piano di protezione limitando i contatti con gli estranei, ma con il tempo, a causa del buon esito del trattamento, il sovrano è stato autorizzato non solo ad aumentare gli impegni pubblici, ma anche ad incontrare più persone.

I medici, così, hanno poi svelato i dettagli del trattamento al quale è stato sottoposto il re. Si tratterebbe di cure moderne che non comportano conseguenze pesanti sul fisico. “Trattamento pionieristico non invasivo… Armi guidate di precisione… I trattamenti sono altamente evoluti e sofisticati, al contrario di quelli precedenti, che non lo erano”, le parole riportate dal portale DiLei.

Tuttavia, fondamentale per la guarigione del sovrano, sarebbe l’assoluto riposo: motivo per cui ha scelto di concedersi qualche settimana lontano dalla città insieme ai propri affetti, in primis la moglie Camilla che, non solo è sempre al suo fianco, ma lo ha anche rappresentato durante la sua assenza in pubblico.