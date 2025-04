Eleonora Daniele spiazza i telespettatori con una notizia lanciata prima della chiusura della puntata. Ne parlano tutti i giornali

Storie Italiane è uno dei programmi più seguiti della mattina grazie anche alla professionalità della conduttrice Eleonora Daniele, da tanti anni al timone del talk show che le ha dato il successo e la fama. Sono tante le storie che vengono affrontate nel format, quelle che più colpiscono l’opinione pubblica.

E l’opinione pubblica non è rimasta indifferente al caso de La Gintoneria di Davide, locale di Milano, finito nel mirino della finanza qualche settimana fa, con conseguenti arresti a vari titolo per spaccio e sfruttamento della prostituzione.

Prima della conclusione della puntata ai saluti con il pubblico, Eleonora Daniele ha lanciato un collegamento con Vito Paglia per dare un’ultima ora inaspettata, cavalcando l’onda del tam tam che in quel momento si stava diramando nel web.

Una notizia dell’ultima ora: il titolare in ospedale

All’Italia non manca di certo la cronaca, argomento che negli ultimi anni ha preso ampio spazio nei salotti televisivi. Il caso della celebre gintoneria milanese non è passata inosservata, soprattutto nella zona di Milano e dintorni, dove sicuramente era molto conosciuta.

Eleonora Daniele ha voluto immediatamente dare l’ultima ora che rigurada la faccenda, ossia il ricovero d’urgenza del titolare Davide Lacerenza, per improvvisi e gravi problemi neurologici: “Questo ci ha riferito il suo avvocato…I domiciliari sono stati spostati direttamente in ospedale e adesso è sotto osservazione per capire la gravità della situazione…”. Le parole della conduttrice che poi ha aggiunto che Lacerenza sarebbe stato colpito da un ictus:

“E’ stato ricoverato in ospedale…Si sospetta un ictus…Ricordiamo che è ai domiciliari dal 4 marzo scorso ed è stato ricoverato al Policlinico di Milano…” Durante la spiegazione è intervenuto anche l’inviato, il giornalista Vito Paglia, che ha sottolineato la gravità della situazione: “Problemi neurologici anche piuttosto gravi…L’avvocato l’ha sentito e faceva fatica a parlare…Ovviamente bisogna usare tutele e cautele del caso perchè deve essere sottoposto a tutti gli accertamenti utili per capire cosa sia successo a Lacerenza…”

Il programma continua ad accumulare il successo con una media di 889 mila telespettatori e uno share del 19.95% per la prima parte della puntata, mentre nella seconda si è arrivati ad ad oltre 900 mila spettatori con il 17.27%. Il punto di forza di Storie Italiane è anche l’approfondimento con cui si affrontano le storie, l’empatia di Eleonora, ormai caposaldo dell’ammiraglia Rai sempre pronta a dare voce alle persone che si ritrovano in situazioni di svantaggio. Il pubblico l’adora!