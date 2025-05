Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza infiammano il web con la foto a letto: amore a gonfie vele per la coppia di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza infiammano il web con una foto scattata a letto e che mostra il grande amore che unisce l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Dal giorno in cui la coppia ha lasciato ufficialmente il programma di Maria De Filippi è trascorso più di un anno ed oggi è sempre più serena, felice e innamorata. La coppia che, recentemente è stata ospite del dating show di canale 5 dove ha raccontato di stare bene insieme e di discutere soprattutto a causa della gelosia, condivide molti contenuti sui social mostrando quella che è la quotidianità.

Pur non vivendo insieme, Alessandro e Roberta trascorrono tantissimo tempo insieme, soprattutto durante il weekend e immortalando il tutto con foto e video che poi regalano ai fan. Nelle scorse ore, così, una foto scattata a letto ha scatenato l’entusiasmo di chi ha sempre creduto nell’amore della coppia.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: la foto che ha fatto impazzire il web

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, con una semplice foto scattata a letto, infiammano i fan. Un’immagine da cui traspare tutto l’amore che unisce l’ex dama e l’ex cavaliere che si sono innamorati dopo aver vissuto altre relazioni all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Prima di innamorarsi e di lasciare insieme la trasmissione, Roberta ha affrontato la fine della relazione con Riccardo Guarnieri mentre Alessandro quella con Ida Platano.

Ritrovandosi nello studio di Uomini e Donne, la Di Padua e Vicinanza hanno deciso di ricominciare a frequentarsi e, appuntamento dopo appuntamento, è nato davvero l’amore che li ha portati a lasciare il programma. Da quel giorno, sono trascorsi più di dodici mesi e la coppia che si appresta a vivere la seconda estate insieme è sempre più unita come potete vedere dalla foto qui in basso.

Il futuro, dunque, è rosa per la coppia che, più che il matrimonio, sogna di poter allargare la famiglia. Roberta, mamma di un bambino nato dal matrimonio finito e con cui Alessandro ha instaurato un bellissimo rapporto, vorrebbe regalare al compagno un figlio per realizzare il sogno di diventare papà. Roberta, in particolare, durante una chiacchierata con Federico Fashion Style in una puntata de Il salone delle celebrità, ha raccontato che Alessandro vorrebbe diventare papà di una bambina che vorrebbe chiamare Vittoria.