Salvo Sottile, il figlio 18enne è la sua fotocopia: le rare foto

Il figlio di Salvo Sottile è cresciuto e a 18 anni è la fotocopia del papà: eccoli insieme in una rarissima foto.

Salvo Sottile non è solo un giornalista e conduttore tv, ma anche un padre innamorato dei propri figli. Sottile che ha dedicato tutta la vita al giornalismo studiando per realizzare il suo sogno professionale, non ha rinunciato all’amore e alla paternità ed oggi è papà di due splendidi ragazzi, Giuseppe e Maya, nati dal matrimonio con Sarah Varetto con cui si è separato nel 2019. Se Maya è ancora la piccola di casa perché ha soli 13 anni, Giuseppe cresce a vista d’occhio.

Il primogenito del giornalista, infatti, ha compiuto 18 anni e per l’importante occasione, Sottile non solo ha scritto una bellissima dedica al figlio, ma ha anche pubblicato una foto in cui è evidente l’incredibile somiglianza tra Salvo e Giuseppe Sottile.

Giuseppe identico a papà Salvo Sottile: la somiglianza è incredibile

Sguardo vispo, lineamenti delicati e capelli scuri per Giuseppe Sottile che assomiglia davvero molto a papà Salvo che, orgoglioso del proprio ragazzo, in occasione del suo 18esimo compleanno, gli ha dedicato delle dolcissime parole. “Mi sembra ieri che sei venuto al mondo. Ricordo ogni particolare, la notte in clinica, l’ansia perché tardavi a nascere e poi finalmente tu, la vita, i tuoi occhi semichiusi, il mio cuore fermo un tempo infinito (fino ai tuoi primi respiri), i miei pianti a dirotto mentre ti stringevo al petto e non sapevo perché, forse perché non ero stato mai così felice”, le parole del giornalista che, per il figlio, ha scelto il nome del proprio papà.

“Sono passati 18 anni da allora. Oggi sei diventato grande ma per me sarai sempre quel bimbo che portavo a cavalluccio e amava le macchinine verdi e i palloncini rossi arrotolati in testa. Sono orgoglioso dell’uomo che sei diventato”, le ultime parole della dolce dedica per il figlio Giuseppe che sta ancora studiando e non ha scelto se percorrere la stessa strada del padre.

La foto di Salvo Sottile insieme al figlio ha scatenato il web. “Siete bellissimi”, scrive una signora. “Vogliamo parlare della bellezza? Stratosferica”, scrive un’altra. Pur essendo molto discreto e riservato parlando pochissimo della propria vita privata, Salvo Sottile ha deciso di fare un’eccezione e celebrare un compleanno così importante come il 18esimo e non è difficile immaginare che una dedica simile non arrivi anche al compleanno della figlia.