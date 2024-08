Saverio Costanzo, il figlio di Maurizio fa una confessione su Maria De Filippi: “Lei ha…”

Saverio Costanzo, il figlio di Maurizio Costanzo, si lascia andare ad una confessione su Maria De Filippi con cui ha un rapporto particolare.

Prima di incontrare Maria De Filippi, Maurizio Costanzo ha avuto altre storie importanti tra le quali quelle con Flaminia Morandi con cui ha avuto 2 figli: Camilla Costanzo, 45 anni, che oggi lavora come sceneggiatrice e Saverio Costanzo, 42 anni, che oggi fa il regista.

Con i figli maggiori di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è riuscita ad instaurare un bellissimo rapporto, in particolare con Saverio che, dopo la morte del padre, si è lasciato andare ad importanti confessioni sulla conduttrice. Lo sceneggiatore e regista tv ha deciso di raccontare gli ultimi istanti di vita del padre soffermandosi, così, anche sul ruolo di Maria De Filippi che ha sempre messo al primo posto il benessere del marito e della loro famiglia allargata.

Saverio Costanzo e le parole mai dette prima su Maria De Filippi

Maria De Filippi è sempre stata molto discreta e riservata così come Saverio Costanzo che ha deciso di raccontare quella che è stata la sua vita come figlio di Maurizio Costanzo solo in seguito alla morte del padre. Il 48enne ha così svelato che è grazie a Maria De Filippi che è riuscito a recuperare il rapporto con il padre.

Come capita spesso tra genitori e figli, anche tra Maurizio Costanzo e il figlio Saverio non sono mancate le incomprensioni che, spesso, li hanno allontanati. A giocare un ruolo chiave nella riconciliazione è stata Maria De Filippi che, come ha raccontato lo sceneggiatore de L’amica geniale, ha sempre fatto di tutto affinché il marito continuasse ad avere un rapporto stretto e profondo con tutti i suoi figli.

Saverio Costanzo, inoltre, ha anche svelato di non essere mai stato aiutato dal padre nella sua carriera, una scelta di cui, però, oggi è orgoglioso. Il regista e sceneggiatore, inoltre, ha raccontato che, durante gli ultimi giorni di vita del padre, tutta la famiglia si è stretta al capezzale di Costanzo.

Con lui, infatti, durante i suoi ultimi istanti di vita, c’erano proprio Saverio, la sorella Camilla, Maria De Filippi e Gabriele, il figlio che Maria ha adottato insieme a Maurizio Costanzo. Una rivelazione importante quella del figlio di Maurizio Costanzo che ha voluto condividere un racconto inedito della propria famiglia ringraziando pubblicamente la De Filippi per quello che ha fatto per il padre e per la famiglia.