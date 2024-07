Maria De Filippi ha un figlio bellissimo che lavora con lei: tutto su Gabriele

Chi è Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi che ha scelto di lavorare con lei: tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Gabriele Costanzo è l’unico figlio di Maria De Filippi e il suo nome non è più sconosciuto a chi segue la famosa conduttrice che, pur essendo molto riservata, in alcune interviste, si è lasciata andare raccontando qualche dettaglio in più della sua vita da mamma.

Maria De Filippi non ha figli naturali, ma insieme a Maurizio Costanzo, ha adottato Gabriele quando quest’ultimo aveva 13 anni. Una scelta di cuore quella della conduttrice che ha successivamente ammesso di aver avuto qualche difficoltà ad immergersi all’improvviso nella vita da mamma.

Con l’esperienza, però, la de Filippi è riuscita a diventate un’ottima madre per Gabriele che, il giorno del funerale di Maurizio Costanzo, l’ha sostenuta senza lasciarla mai sola per poi tornare a lavorare con lei, ma chi è davvero Gabriele Costanzo?

Chi è Gabriele Costanzo: tutto quello che c’è da sapere sul figlio di Maria De Filippi

Gabriele Costanzo ha 32 anni ed è entrato nella vita di Maria De Filippi quando aveva 13 anni. Essendo cresciuto in una famiglia in cui la televisione ha avuto un ruolo fondamentale, Gabriele Costanzo ha scelto di seguire in parte le orme dei genitori.

Attualmente, infatti, lavora per la Fascino, la casa di produzione della De Filippi curando il dietro le quinte delle trasmissioni della madre come Amici o C’è posta per te. La scelta di lavorare dietro le quinte è stata dettata anche dalla volontà di evitare gli inevitabili paragoni che sarebbero nati qualora avesse scelto di lavorare davanti ad una telecamera.

Per quanto riguarda la vita privata, il figlio di Maria De Filippi ha avuto una relazione con Francesca Quattrini con cui, poi, la storia è finita come ha annunciato mamma Maria De Filippi in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.

“È tornato single. Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri. Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”, le parole della conduttrice.

Oggi, tuttavia, non si sa se il figlio della De Filippi sia ancora single o abbia ritrovato l’amore accanto ad un’altra ragazza. Pur essendo presente su Instagram, infatti, condivide pochissimo della propria vita privata preferendo pubblicare soprattutto contenuti insieme agli amici o ai suoi adorati cani. Anche le foto con i genitori sono rarissime se non uno scatto con papà Maurizio e uno con mamma Maria De Filippi, oggi al centro di vari gossip su un presunto, nuovo fidanzato.