Sean Penn ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l’altra, il film di Paul Thomas Anderson che ha conquistato sei statuette. Alla 98esima edizione degli Oscar, l’attore americano non si è presentato al Dolby Theatre di Los Angeles. La sua assenza pesa, come sottolinea Kieran Culkin che, annunciando la vittoria di Penn, ha anche ritirato il premio al suo posto. Il New York Times aveva anticipato che Penn non avrebbe partecipato alla cerimonia per via di un viaggio in Ucraina, dove continua a sostenere attivamente Kiev.

L’impegno politico di Penn

Sul palco del Dolby Theatre, Culkin legge il nome dell’attore vincitore della categoria e aggiunge: “Penn non è qui con noi perché non ha potuto o non ha voluto, quindi ritirerò io il premio al suo posto”. L’assenza era prevista: Penn aveva già saltato diverse premiazioni e momenti cruciali della stagione dei premi. In passato aveva dichiarato l’intenzione di fondere le statuette dei suoi premi per creare proiettili da inviare in Ucraina, a dimostrazione del suo impegno politico. Già nel 2022 era stato nella capitale ucraina per girare un documentario sulla guerra e aveva prestato uno dei suoi Oscar al presidente Volodymyr Zelenskyy come gesto simbolico di solidarietà.

L’assenza che pesa sugli Oscar

Sebbene prevedibile, l’assenza di Sean Penn rappresenta una perdita significativa per la cerimonia. È noto per i suoi discorsi provocatori e politicamente impegnati, capaci di trasformare momenti della serata in eventi memorabili. Uno degli episodi più iconici fu quando annunciò la vittoria di Alejandro González Iñárritu per Birdman, scherzando: “Chi ha dato la green card a questo figlio di pu**ana?”, una battuta che lasciò il pubblico sbalordito ma subito stemperata dalla risposta del regista. Anche ai Golden Globe Penn si era distinto con comportamenti insoliti, mentre agli Actor Awards e ai BAFTA, pur vincendo, non si era presentato.